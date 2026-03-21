Son Mühür - Asgari ücrete ara zam tartışmaları, beklenen erken seçim süreci ve İran ile ABD-İsrail savaşı ekseninde yeniden alevlendi. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, akaryakıt zamları ve hızlanan fiyat artışları nedeniyle çalışanların alım gücünde ciddi kayıplar yaşanacağını belirtti. Tayyar, savaşın ekonomik etkileri derinleştikçe temmuz ayında ara zam talebinin hem toplumda hem de siyasette daha güçlü şekilde gündeme geleceğini ifade etti.

TGRT Haber’de değerlendirmelerde bulunan Şamil Tayyar, İran ile ABD-İsrail hattındaki savaşın Türkiye ekonomisine olası etkilerini anlattı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt zamları, turizmde yaşanan iptaller ve ücretler üzerindeki baskının önümüzdeki süreçte daha belirgin hale geleceğini ifade etti.

IMF verilerine dikkat çeken Tayyar, petrol fiyatlarının her yüzde 10’luk artışının gelişmekte olan ülkelerde enflasyonu yaklaşık 40 baz puan yükselttiğini belirtti. Türkiye’nin doğal gaz stokları açısından kısa vadede avantajlı olduğunu söyleyen Tayyar, ancak savaşın uzaması halinde ekonomik dengelerin zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Mazot fiyatının 72 TL seviyesine çıktığını hatırlatan Tayyar, çatışmaların turizm sektörünü de etkilemeye başladığını, özellikle üç füze saldırısı sonrası Antalya’da bayram dönemine yönelik rezervasyon iptallerinin görüldüğünü aktardı.

Ekonomi yönetiminin mevcut orta vadeli programı sürdürmekte zorlanabileceğini dile getiren Tayyar, faiz indirimi planlarının ertelenebileceğini ya da yeni bir ekonomik programa ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Ayrıca yüksek faiz ortamında yatırımın ve kredi desteklerinin artırılmasının da kolay olmadığını vurguladı.

''Savaş bugün bitse bile...''

Şamil Tayyar, akaryakıt zamlarının piyasadaki genel fiyat artışını hızlandırdığını belirterek durumu şu ifadelerle değerlendirdi:

“Özellikle akaryakıta gelen zam bizde iğneden ipleğe her şeye zam olarak dönüyor. Hani bunların önemli bir kısmı gerçekçi olmasa da ne yazık ki sahaya yansıması böyle oluyor. Dolayısıyla savaş bugün bile bitse bu ana kadar yaşananların ekonomiye çok ciddi bir olumsuz etkisi olacaktır”