Son Mühür / Türkiye’nin Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri bir araya geldi. Malatya’da kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, araştırma kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşan heyete Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Şemsettin Bayram Özgür başkanlık etti. Heyette; Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gabay, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Ergüder, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Geyik ile üç ihracatçı birliğinin yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcileri yer aldı. Temaslarda, kuru kayısı üretim ve ihracatının sürdürülebilirliği, lisanslı depoculuk, ürün arzında devamlılık, markalaşma, gıda güvenliği, Ar-Ge ve iş birlikleri ele alındı.

“Önceliğimiz kaybettiğimiz pazarları kazanmak”

Malatya kayısısının Türkiye’nin dünya pazarlarındaki en önemli tarımsal prestij ürünlerinden biri olduğunu söyleyen Sektör Kurulu Başkanı Özgür, “Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don, sektörümüz açısından son derece zorlu bir dönem oldu. Buna rağmen üreticimiz, ihracatçımız ve tüm paydaşlarımız güçlü bir dayanışma sergileyerek ihracat pazarlarımızdaki varlığımızı korumak için büyük çaba gösterdi. Yaşanan süreç, doğru depolamanın ve ürün arzında devamlılığın ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koydu. Tarımsal üretimde iklim koşullarına bağlı rekolte kayıpları yaşanabilir. Bu nedenle ürünün bol olduğu yıllarda güvenli koşullarda muhafaza edilmesi ve dünya pazarlarına kesintisiz şekilde sunulabilmesi büyük önem taşıyor. Yeni dönemde önceliğimiz, kaybettiğimiz pazarları yeniden kazanmak, mevcut pazarlardaki gücümüzü artırmak ve Malatya kayısısını daha yüksek katma değerle ihraç etmektir. Gıda güvenliği, kalite, izlenebilirlik ve hedef pazarların beklentileri bu süreçte temel önceliklerimiz olacaktır. Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üreticilerimiz, ihracatçılarımız, meslek kuruluşlarımız ve araştırma kurumlarımızla güçlü iş birliği içinde hareket ederek Malatya kayısısının geleceğini ortak akılla şekillendireceğiz” dedi.

Çeşitli temaslarda bulundular

Program kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Malatya Ticaret Borsası ve Malatya Valiliği’nde çeşitli temaslarda bulunuldu. Malatya’nın güçlü üretim kültürü, girişimcilik kapasitesi ve ülke ekonomisine katkıları değerlendirilirken 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ardından hayata geçirilen yatırımlar ile ticari ve sosyal hayatın yeniden canlandırılmasına dair yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kayısının marka değerinin korunması için yeni adım

Sonrasında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen görüşmede, Malatya Kayısısı’nın uluslararası pazarlardaki bilinirliğinin artırılması ve katma değerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Malatya Kayısısı’nın marka değerinin korunması, ihraç edilen ürünlerin ambalajlarında “Malatya Kayısısı” ibaresi ile coğrafi işaret logosunun kullanımının yaygınlaştırılması ve ortak tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi gündeme geldi.

Program kapsamında heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. Temasların ardından Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Toplantısı da yapıldı.