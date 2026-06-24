İzmir Kiraz’da üç ay önce 11 yaşındaki oğlunu tarlada feci bir kazada kaybeden acılı anne, bu kez kendisi ölümle pençeleşiyor.

Yangın ihbarına yetişmeye çalışan bir su tankerinin kırmızı ışıkta geçmesi sonucu yaşanan korkunç kazada, Tofaş marka otomobil adeta hurdaya döndü. Ağır yaralanan talihsiz kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Kaza, saat 11.15 sularında Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki Şemsiler Işıklı Kavşağı'nda gerçekleşti. Bölgedeki bir arazi yangınına müdahale etmek için yola çıkan Kiraz Belediyesi personeli U.Z. (25) yönetimindeki su tankeri, iddialara göre kavşağa geldiğinde durmadı. Kırmızı ışığı ihlal eden tanker, o esnada Alaşehir istikametine doğru yeşil ışıkta normal seyrinde ilerleyen Özge Dönmez (31) kontrolündeki otomobile yandan çok şiddetli çarptı.

Yoğun bakımda yaşam savaşı

Çarpmanın etkisiyle metal yığınına dönen araçta sıkışan sürücü Özge Dönmez ağır yaralandı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen telefona sarılarak durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Dönmez'i ilk müdahalenin ardından acilen hastaneye kaldırdı.

Genç kadının başından, kolundan ve ayak bileğinden aldığı darbeler sebebiyle durumunun kritik olduğu bildirildi. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan tanker sürücüsü U.Z. ise polis ekiplerince hemen gözaltına alındı. Adli süreç işliyor.

Aynı aileye üç ay arayla ikinci kahreden darbe

Kaza haberinin ardından ortaya çıkan bir detay ise adeta yürekleri dağladı. Hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Özge Dönmez'in, henüz üç ay önce evlat acısıyla sarsılan bir anne olduğu anlaşıldı.

Geçtiğimiz Mart ayında Suludere Mahallesi'nde yaşanan diğer feci olayda, baba A.D. tarlada traktörle çalışırken 11 yaşındaki oğlu Mehmet Dönmez babasına yardım ediyordu. Küçük çocuk, bir anlık dikkatsizlik sonucu traktörün arkasındaki toprak frezesine (rotovatör) kapılarak olay yerinde can vermişti. Evladını toprağa veren talihsiz anne, şimdi aynı ilçede saniyeler içinde değişen bir trafik hatası yüzünden kendi hayatı için direniyor. Polis, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı devam ettiriyor.

