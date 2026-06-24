Son Mühür/ Beste Temel- Kiraz’ın Mersinlidere İlkokulu bahçesinde bugün yüzlerden gülümsemelerin eksik olmadığı anlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atmak isteyen taşradaki minik öğrenciler için sürpriz bir şenlik organize etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, merkeze uzak bu köy okuluna eğlenceyi bizzat taşıdı.

"Okul Aile Birliklerine Destek Projesi" adı altında yapılan faaliyette, okulda eğitim gören 30 öğrenci ders zillerinin susmasını unutulmaz anılarla kutladı. Çocuklar oyunlarla coştu.

Dijital ekranlar unutuldu, geleneksel oyunlar sahneye çıktı

Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü uzmanları, çocukları sanal dünyadan uzaklaştırıp sokak kültürünün en dinamik oyunlarıyla buluşturdu. Bahçede kurulan oyun alanlarında halat çekme yarışından çuval yarışına, ip atlamadan yakar topa kadar unutulmaya yüz tutmuş birçok geleneksel oyun yeniden canlandırdı.

Yüz boyama standının önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Rengarenk figürlerle süslenen miniklerin heyecanı ve enerjisi tüm köye yayıldı. Bu aktiviteler sadece eğlendirmekle kalmadı; akranlar arasındaki dayanışma, paylaşma ve takım ruhu gibi sosyal becerileri de körükledi.

Karne hediyesi Büyükşehir’den

Eğlence dolu saatlerin ardından belediye ekipleri çocukları boş göndermedi. Yaklaşan uzun yaz tatili döneminde çocukların okuma alışkanlıklarından kopmaması adına, her öğrenciye seviyesine uygun özel hikaye kitapları armağan edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çocukların eğitim hayatlarına dokunurken sosyal gelişimlerini de eş zamanlı desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

