İzmir’in Kiraz ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında otomobil ile su tankerinin çarpıştığı öğrenildi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye götürülürken, kazaya karışan su tankerinin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Yaralanan kadının, kısa süre önce evladını trajik bir kazada kaybettiği öğrenildi.

Çevreyolu Caddesi'nde feci kaza!

Kazanın, Kiraz ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çevreyolu Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında gerçekleştiği öğrenildi. İddialar çerçevesinde, U.Z. kontrolündeki su tankeri ile Özge Dönmez'in kullanmış olduğu otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazanın etkisiyle otomobilde yer alan Özge Dönmez'in ağır yaralandığı öğrenilirken, çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Hastaneye kaldırıldı!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Özge Dönmez, ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Dönmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Acı tesadüf yürekleri dağladı!

Kazada ağır yaralanan Özge Dönmez'in yaşadığı aile dramı ise olayın ardından öğrenildi. Dönmez'in, 18 Mart'ta gerçekleşen talihsiz bir tarım kazasında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mehmet Dönmez'in annesi olduğu ifade edildi.