Ekonomimiz neden yüksek faiz baskısı altında? Yüksek faiz oranları, genellikle bir istikrar aracı olarak görülse de aslında üretimi, yatırımı ve refah seviyesini gizliden gizliye düşürür.

Kısa vadede fiyatlarda denge sağlasa da uzun vadede ekonomik küçülmeye yol açar. Ülke olarak biz de tam anlamıyla bunu yaşıyoruz.

Yükselen faiz oranları, ekonomik faaliyetleri belirgin şekilde etkilemektedir. Artan oranlar, işletmelerin maliyetlerini yükseltip yatırımları durma noktasına getirirken, üretim süreçlerini de olumsuz etkileyerek büyümeyi baskılamaktadır.

İşletmeler, finansman maliyetleriyle baş etmekte zorlanırken yeni projelere kaynak ayırmaktan çekinmektedir. Bu da ekonomide durgunluğa yol açan zincirleme etkiler yaratmaktadır.

Son verilere göre, Türkiye'de ticari kredi faiz oranlarının %50 seviyesine yükselmesi, yatırım kredisi kullanımında %30'luk bir düşüşe neden olmuş durumda. Bu durumun bir yansıması olarak, sanayi üretimindeki büyüme de belirgin bir şekilde yavaşlayarak %4 seviyesinden %0,3'e kadar gerilemiş bulunuyor.

KOBİ’ler, 2025 yılında ticari kredi faizlerinin %50’e ulaşmasıyla büyük bir darbe almış durumda. Bu yüksek oranlar, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kârlılığını neredeyse tamamen yok etti. Örneğin, yıllık faizin düşük olduğu yıllarda,1 milyon lira kredi kullanan bir işletmenin yıllık faiz maliyeti 250 bin liradan, bu yıl 500 bin liraya yükseldi. Bu ağır finansal yük, Devletin resmi verilerine göre, son bir yılda işletme kapanışlarının %22 oranında artmasına neden oldu.

Yüksek faiz Tüketici harcamalarını azaltıyor artan faizler borçlanmayı pahalı hale getiriyor. Konut kredisi taksitleri üç katına çıkarken, konut satışları %35, otomobil satışları %28 düştü. Tüketiciler harcamalarını kısarken, büyüme oranları geriliyor.

Alım gücünde Erozyon kredi kartı ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarının artışı halkın harcamalarını kısmasına neden oldu. Hane halkı tüketimi 2025’in ilk yarısında %7 düşerken işsizlik arttı.

Devletin mali yükü artıyor. Faizler yalnızca vatandaşı değil, devleti de zorluyor. Türkiye’nin yıllık faiz ödemeleri 640 milyar TL’den 1,3 trilyon TL’ye yükseldi ve vergi gelirlerinin önemli bir kısmı faize gidiyor.

Ekonomi Neden Daralıyor? Yüksek faizler, büyümeyi frenliyor, istihdamı azaltıyor ve üretimi kısıyor. 2024’te %4,5 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2025’in ilk çeyreğinde %1,2’ye geriledi.

Tüm bu sorunların kaynağı tabi ki uygulanan yüksek faiz politikalarıdır.

Çözüm ise, emeği öne çıkaran politikalarda gerçek kalkınma, üretimi artıran, iş gücünü önemseyen ve güven ortamı sağlayan politikalarla mümkün olacaktır.

Sonuç olarak, sermaye yerine emeğin değer kazandığı bir ekonomik model, sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan en önemli unsurlardan biridir.