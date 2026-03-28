Son Mühür / DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomik krizden çıkışın yolunun esnaf, çiftçi ve sanayicinin desteklenmesinden geçtiğini belirterek hükümete somut bir yapılandırma çağrısında bulundu. Ekonominin can damarı olan KOBİ ve üreticilerin ayakta tutulması gerektiğini vurgulayan Babacan, mevcut borç yükünün sürdürülebilir olmadığını ifade etti. İktidarı duygusal ve gururlu bir yaklaşım sergilemekle eleştiren DEVA Lideri, vergi ve sosyal güvenlik prim borçları için acil bir düzenleme talep etti.

“1 yıl ödemesiz, üç yıl vade”

Babacan, “Çiftçiyi, esnafı, KOBİ'leri, sanayiciyi yaşatacaksınız ki, ülkenin ekonomisi yaşasın. Vergi borçlarını da, sigorta borçlarını da yeniden yapılandırın; 1 yılı ödemesiz, 3 yıl vadeye yayın. Taksit ödemelerini belirlerken, yüksek faiz oranlarını değil, enflasyonu baz alın” ifadelerini kullandı.

“Şu anda böylesine büyük bir krizin ortasında siz sosyal güvenlik primi, vergi diye küçük esnafın boğazına sarılırsanız bu ekonomiyi kurtaramazsınız” mesajı veren Babacan, “Esnafı yaşatacaksınız, KOBİ'leri yaşatacaksınız, sanayiyi yaşatacaksınız ki ülkenin ekonomisi yaşasın. Başka türlü çıkış yok! Şu anda gerçekten iktidar büyük bir gururun duygusallık içinde. Zaman vergiyle, sosyal güvenlikle yeniden yapılandırma zamanı. En az altı ay, bir yıl ödemesiz, üç yıl vadeye bu borcu yaymak lazım. Bu borcu yayarken de sadece ve sadece enflasyonla güncellenecek bir matematikle bunu yapmak lazım. Bu yüksek faizlerle değil” diye konuştu.