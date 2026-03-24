Son Mühür- Anayasa Mahkemesi'nin denetimlerinde mali yönden üç siyasi parti sınıfta kaldı. Resmi Gazete'de yayımlanan denetim sonuçlarına göre,

Ülkem Partisi,

Milli Mücadele Partisi,

Güç Birliği Partisinin 2020,

Kürdistan Özgürlük Partisi,

Toplumcu Kurtuluş Partisi,

Devrim Hareketi Partisi,

Umut Partisi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi,

Emekçi Hareket Partisinin 2021, Uyanış Partisinin ise 2023'e ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetim sonuçlarına göre Milli Mücadele Partisi ve Güç Birliği Partisi'yle Uyanış Partisi ilgilileri hakkında harekete geçildi.



Hangi aksaklıklar tespiti edildi?



AYM, Milli Mücadele Partisi ve Güç Birliği Partisinin 2020 kesin hesaplarının incelenmesinde partilerin Genel Merkez kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Uyanış Partisi kapanmış olmasına rağmen...



AYM, 30 Kasım 2023'te hukuki kimliği sona ermesine rağmen Uyanış Partisinin 2023 yılı kesin hesabının incelenmesinde, belgelerin doğru, tam ve zamanında gönderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yapılan denetimde, istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

6 aydan 1 yıla kadar hapis...



2820 sayılı Kanun'a atıfta bulunan AYM, yapılan incelemeleri engelleyen ve istenen belgeleri temin etmeyen parti sorumluları hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 60 milyon liradan az olmamak kaydıyla ağır para cezası verilebileceğine işaret etti.

Mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının ise eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.