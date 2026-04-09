Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EİB) tarafından organize edilen ve Türk moda dünyasına yeni soluklar kazandırmayı hedefleyen EİB Moda Tasarım Yarışması, bu yıl 20. kez kapılarını açarak muhteşem bir finale imza attı. Genç yeteneklerin vizyoner bakış açılarını podyuma taşıdığı organizasyonda, sektörün insan kaynağına yapılan yatırımın meyveleri bir kez daha toplandı. Grand Hyatt İzmir-İstinye Park ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreninde, moda dünyasının önde gelen isimleri ve ihracat dünyasının temsilcileri bir araya gelerek genç tasarımcıların heyecanına ortak oldu.

Podyumda devler geçidi: Şampiyon Halit Tiryaki oldu

Rönesans Ajans ve Akif Örük’ün profesyonel koreografisi eşliğinde sahnelenen final defilesi, izleyicilerden tam not aldı. Jürinin titiz değerlendirmeleri sonucunda, özgün tasarımlarıyla rakiplerini geride bırakan Halit Tiryaki, EİB XX. Moda Tasarım Yarışması’nın birincisi seçilerek büyük ödülün sahibi oldu. Yarışmada sergilediği performansla Bilgenur Nehir Demir ikincilik kürsüsüne çıkarken, Huriye Kızkut ise üçüncülük derecesiyle gecenin parlayan isimleri arasında yer aldı. Kazanan tasarımcılar, sadece bir ödül değil, aynı zamanda moda endüstrisine profesyonel bir giriş bileti de elde etmiş oldu.

İhracatta tasarımın gücü: TİM Başkanı Gültepe'den kritik mesajlar

Ödül töreninde kürsüye çıkan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, günümüz dünyasında hazır giyim sektörünün artık sadece üretim kapasitesiyle ölçülmediğine dikkat çekti. Fark yaratan unsurun ucuza üretim yapmak değil, güçlü hikayeler anlatabilen ve dünya çapında kabul gören tasarımlar ortaya koymak olduğunu vurgulayan Gültepe, tasarımın ürünün kimliğini oluşturduğunu ifade etti. Tüketicinin artık yalnızca bir tekstil ürünü değil, bir duruş ve ifade dili satın aldığını belirten Gültepe, katma değerli ihracatın anahtarının nitelikli tasarımdan geçtiğini hatırlattı.

Asya pazarıyla fiyat eksenli bir rekabete girmenin Türkiye için sürdürülebilir bir model olmadığını dile getiren Gültepe, Avrupa ülkelerinden bile daha maliyetli bir üretim yapısına sahip olunduğunu belirtti. Bu denklemde galip gelmenin tek yolunun markalaşma, tasarım ve ikiz dönüşüm (dijital ve yeşil dönüşüm) olduğunu savunan TİM Başkanı, tasarımcılara trendlerin takipçisi değil, belirleyicisi olmaları yönünde çağrıda bulundu. Gençlerin hayal gücüne güvendiğini belirten Gültepe, cesur çizgilerin Türk ihracatının geleceğini şekillendireceğine olan inancını dile getirdi.

İki on yıla sığan büyük başarı: 200 finalistten sektör liderliğine

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, yarışmanın 20 yıldır kesintisiz bir inançla sürdürüldüğünü ve bugüne kadar 200 genç tasarımcının bu podyumda final heyecanı yaşadığını açıkladı. Bu süreci sadece bir yarışma değil, kapsamlı bir ekosistem olarak tanımlayan Sertbaş, katılımcıların sektördeki başarı oranlarına dair çarpıcı veriler paylaştı. Yarışmaya katılan isimlerin yüzde 90’ından fazlasının sektörde aktif rol aldığını belirten Sertbaş, finalistlerin yüzde 58’inin ihracatçı firmalarda "baş tasarımcı" olarak görev yaptığını, yüzde 26’sının ise kendi markasını kurarak ticarileşme yolunda dev adımlar attığını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı destekli vizyon: Dünyaya açılan kapı

Genç yeteneklerin uluslararası arenada rekabet edebilmesi için sunulan imkanlara değinen Burak Sertbaş, Ticaret Bakanlığı’nın Tasarım Tebliği kapsamındaki desteklerinin hayati önem taşıdığını söyledi. Bu destekler sayesinde 25 finalistin yurt dışında yüksek lisans eğitimi alma fırsatı bulduğunu belirten Sertbaş, bu isimlerin büyük çoğunluğunun eğitim sonrası Türkiye’ye dönerek edindikleri küresel vizyonu Türk sanayisine aktardıklarını ifade etti. Sertbaş, son iki yılda küresel talepte yaşanan daralmanın, tasarım ve markalaşmanın stratejik önemini bir kez daha kanıtladığını sözlerine ekledi.

Yaratıcı yolculuğun mutfağı: Güçlü jüri ve mentor desteği

Yarışma Komitesi ve Jüri Başkanı Tuğba Hazar ise organizasyonun arka planındaki yoğun emeğe vurgu yaptı. 8 yıldır komite başkanlığını yürüttüğü süreçte, başvurudan dikim aşamasına kadar her ana tanıklık ettiğini belirten Hazar, podyumda görülen her bir parçanın aylar süren bir yaratıcılık sürecinin sonucu olduğunu söyledi. Yarışmanın finalistleri, hazırlık süreci boyunca moda tasarımcısı Nazlı Terzioğlu’nun mentorluğunda yeteneklerini geliştirme şansı buldu.

Moda dünyasının seçkin isimlerinden oluşan jüri heyetinde; Belma Özdemir, Erol Albayrak, Esin Özyiğit, Mert Yemenicioğlu, Niyazi Erdoğan, Nur Bilen Yavuzer, Özge Erdem, Özlem Erkan, Özlem Kaya, Serhat Şengül, Sezgi Tüzel, Sibel Bozcakurt, Simay Bülbül, Siren Ertan ve Ümit Temurçin gibi alanında uzman profesyoneller yer alarak Türk modasının yeni yıldızlarını belirledi. EİB Moda Tasarım Yarışması, 20. yılında da sektörün en köklü ve güvenilir yetenek havuzu olma kimliğini koruduğunu bir kez daha kanıtladı.

