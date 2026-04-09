Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de aralarında bulunduğu dört kişinin "bankamatik memuru" iddiaları ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınmasına ilişkin ilk kez konuştu. Geçtiğimiz hafta İzmir ziyareti sırasında konuya dair soruları ısrarla yanıtsız bırakan Özel, operasyon sonrası sessizliğini bozarak bu kez sorulara yanıt verdi.

‘İç denetim’ vurgusu yaptı

Özgür Özel, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin olaydaki rolüne dair dikkat çeken bir savunma yaptı. Özel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bornova Belediye Başkanı ile ilgili de bir başka dosyada, hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir şekilde 3 ay işe gelmeden maaş aldığı ortaya çıkmış ve Bornova Belediye Başkanımız da bunu öğrenir öğrenmez iç denetim başlatmıştı. Kendisi doğrudan sorumlu olmadığı halde olmadığı olan bir zarar varsa üç aylık maaş kendisinin cebinden karşılayacağını söylemişti. Konuyu yakından takip ediyoruz.”

‘Ümit Erkol’ için de açıklama yaptı

Özel, ayrıca CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un İzmir’deki İZBETON davası kapsamında gözaltına alınarak karayoluyla kente getirilmesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Özel, “İzmir’deki kooperatif davasında adı geçiyordu. Adı geçtiği husus şu, bir dönem yöneticilik yapmış 11 isimle adı geçiyor. Tahmin ediyoruz o konuda görüşüne başvurulacak. Bir kooperatif modeliyle kentsel dönüşüm iyi niyetli çabanın eseridir. Bir kamu zararı oluşmadığına yönelik bilirkişi raporu dosyaya girdi. Tek bir kişi de tutuklu kalmadı” diye konuştu.