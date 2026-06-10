Son Mühür - Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube, İzmir’in deprem riski taşıyan bir kent olduğuna dikkat çekerek, depreme dayanıksız olduğu belirlenen Buca Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu hakkında açıklama yaptı. Sendika açıklamasında, okulun tahliye edilmesi yönünde karar alınmasına rağmen eğitim faaliyetlerinin sürdüğü belirtilerek, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin hayatının tehlikeye atıldığı öne sürüldü.

“Okulların depreme dayanıklılığı incelendi”

Açıklamada, 30 Ekim 2020’de meydana gelen 2020 İzmir Depremi sonrası İzmir genelinde 300’den fazla okulun hasarlı ya da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldığı hatırlatıldı. Buca’da da çok sayıda okulun aynı gerekçeyle boşaltıldığı belirtilirken, 2025 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Pamukkale Üniversitesi’nden görevlendirilen ekiplerin ilçedeki okullardan örnekler alarak inceleme yaptığı ifade edildi. Yapılan analizlerin ardından sonuçların Millî Eğitim Bakanlığı’na iletildiği kaydedildi.

“Tahliye kararı olmasına rağmen eğitim sürüyor”

Sendika açıklamasında, Bakanlığın Kasım 2025’te İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıyla depreme dayanıksız okulların bildirildiği, ardından bu bilgilerin Buca İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne aktarıldığı ifade edildi. Depreme dayanıklı olmadığı belirlenen Buca Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu için tahliye işlemlerinin başlatılmasının istendiği belirtilirken, aradan geçen aylara rağmen okulda eğitim öğretimin devam ettiği vurgulandı. Yaklaşık 1650 öğrencinin eğitim gördüğü okulun boşaltılmamasının kabul edilemez olduğu savunuldu.

“Sorumlular hakkında işlem yapılsın”

Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube, olası bir depremde yaşanabilecek can kayıplarının sorumluluğunun millî eğitim yetkililerine ait olacağını öne sürdü. Açıklamada, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü ve Buca İlçe Millî Eğitim Müdürü başta olmak üzere ilgili yetkililer hakkında gerekli incelemelerin yapılması ve sorumluların cezalandırılması talep edildi. Sendika ayrıca öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının hayatını riske atan uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Eğitim Sen'in açıklamasının tamamı:

''Bildiğiniz gibi İzmir, deprem bölgesinde yer alan bir ilimizdir. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşadığımız deprem nedeniyle İzmir genelinde 300’den fazla okul, hasar almış ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Buca ilçesinde de depreme dayanıksız olan onlarca okul yıkılmıştır. 2020 yılından bu yana okulların depreme dayanıklılığı denetlenmeye devam etmektedir.

2025 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Buca’daki okulların depreme dayanıklı olup olmadıkları yönünde Pamukkale Üniversitesi’nden görevlendirilen bir ekip tarafından okullardan alınan örnekler üzerinden incelemeler yapılmıştır. Yapılan tetkiklerin sonuçları Millî Eğitim Bakanlığına bildirilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, 2025 yılının Kasım ayında Buca’daki okulların depreme dayanıklılık durumlarını İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirmiştir. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü de Buca’daki okullardan depreme dayanıklı olmayanları Buca İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirmiştir.

Depreme dayanıklı olmadığı Pamukkale Üniversitesi ekipleri tarafından tespit edilen Buca Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulunun (eski adı Buca Ortaokulu) boşaltılması için gerekli işlemlerin tamamlanması istenmiştir. Bakanlığın yazısının üzerinden yaklaşık 8 ay, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yazısının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmiş olmasına rağmen Buca Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu’nda eğitim öğretim hâlâ devam etmektedir.

Deprem riskinin yüksek olduğu İzmir’de depreme karşı dayanıksızlığı tespit edilmiş, 1650 civarında öğrencinin eğitim gördüğü okulda hâlâ eğitim öğretim faaliyetinin devam ediyor olması anlaşılır değildir. Boşaltılıp yıkılması gereken okulda Öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin hayatı tehlikeye atılmaya devam ediyor.

Her an deprem riski olan bir yerde, depreme dayanıksızlığı tespit edilmiş ve boşaltılması istenmiş okulda eğitim öğretime devam edilmesi, okullarımızın kimler tarafından yönetildiğini / yönetilemediğini açıkça göstermektedir.

Buradan uyarıyoruz —olmasını istemiyoruz fakat— İzmir’de yaşanacak bir depremde öğrencilerimizden ya da eğitim çalışanlarından herhangi biri zarar görürse, bunun sorumlusu İzmir İl Millî Eğitim Müdürü, Buca İlçe Millî Eğitim Müdürü başta olmak üzere millî eğitim yetkilileridir.

Eğitim Sen olarak buradan yetkililere sesleniyoruz: Öğrenci ve eğitim çalışanlarının hayatını tehlikeye atmaktan vazgeçin. 8 aydır yıkım kararı alınmış ve boşaltılması istenmiş binada 1650 öğrencimize eğitim yaptıran yetkililer hakkında gerekli incelemelerin yapılmasını ve cezalandırılmalarını istiyoruz.''