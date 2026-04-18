Ege Genç İş İnsanları Derneği ve İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi iş birliğinde gerçekleşen "Üretken Yapay Zeka Atölyesi", yapay zeka odaklı yenilikçi üretici Ozan Sihay yürütücülüğünde düzenlendi.

Atölye kapsamında katılımcılar, üretken yapay zeka araçlarını uygulamalı olarak deneyimleyerek iş süreçlerine entegre edilebilecek yeni nesil üretim ve içerik geliştirme yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu.

Kaan Özhelvacı: Günümüzde yapay zeka, yalnızca bir teknoloji başlığı olmaktan çıkmıştır

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, dijital dönüşümün iş dünyasında yeni bir paradigma oluşturduğunu vurgulayarak, "Günümüzde yapay zeka, yalnızca bir teknoloji başlığı olmaktan çıkmış; iş yapış biçimlerimizi yeniden tanımlayan, karar alma süreçlerimizi hızlandıran ve rekabet gücümüzü doğrudan etkileyen stratejik bir unsur haline gelmiştir. Bu yeni dönemde fark oluşturan kurumlar, teknolojiyi sadece kullanan değil; onu doğru sorularla yöneten ve iş süreçlerine entegre edebilen kurumlar olacaktır." dedi.

Ozan Sihay: Yapay zekanın etik kullanımı ve güncel üretim disiplinleri kapsamlı bir şekilde ele alınıyor

Üretim ve dijital içerik geliştirme alanındaki deneyimleriyle kamuoyunda bilinen Ozan Sihay, atölye kapsamında üretken yapay zekanın süreçlere entegrasyonu, içerik üretiminde hız ve kalite dengesi ile teknolojinin etkin kullanımına yönelik pratik yöntemler hakkında katılımcılarla tecrübelerini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim kapsamında; görsel, video ve ses üretimi araçlarının teknik detaylarının, doğru prompt yazım stratejilerinin ve yapay zeka araçlarıyla yüksek kaliteli içerik üretme yöntemlerinin gerçek vakalar üzerinden aktarılmasını sağlıyoruz. Katılımcıların sadece yeni araçları öğrenmesini değil, aynı zamanda bu teknolojiyi kendi iş yapış biçimlerine nasıl hız ve verimlilik katacak şekilde dahil edebileceklerini kavramalarını amaçlayan oturumumda, yapay zekanın etik kullanımı ve güncel üretim disiplinleri kapsamlı bir şekilde ele alınıyor."