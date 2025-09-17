Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dağların denize inişi gibi uzanan Mazıköy, İzmir'e 280 kilometrelik bir yolculukla ulaşılabilir mesafede. Zeytin ağaçları arasında sıralanan koyları ve yeraltı kaynak sularıyla dikkat çeken köy, Ege'nin otantik yüzünü yansıtıyor.

Mazıköy Nerede?

Mazıköy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gökova Körfezi'nin kuzeydoğusunda yer alıyor. Bodrum merkeze 45 kilometre, Muğla il merkezine ise 136 kilometre uzaklıkta. Milas-Bodrum Havalimanı'na 50 kilometre mesafede olması, ulaşımı kolaylaştırıyor. Köy, dağlık bir araziye yayılmış, zeytin ve çam ormanlarıyla çevrili. Mumcular sapağından dönülerek dar yollardan varılıyor. Konum itibarıyla, Gökova'nın doğal uzantısı gibi duruyor.

Mazıköy'ün Özellikleri Neler?

Mazıköy, 8 koyuyla biliniyor: Sedef, Ilgın, Hurma, İnceyalı, Taşlıyalı, Akarca, Kisebükü ve Feslikan. Berrak suları ve yeraltı kaynaklarıyla öne çıkıyor; bazı koylarda denizin içinden tatlı su çıkıyor. Zeytinyağlı yemekler ve deniz ürünleri yerel mutfağın parçası. Nüfusu az, sakin bir yaşam hakim. Atatürk büstüyle süslenmiş cami bahçesi, tarihi bir dokunuş katıyor. Kamp ve mavi tur için uygun, ancak hafta sonları kalabalıklaşıyor.

Muğla Mazıköy İzmir'e Kaç Km Uzak?

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazıköy, Ege'nin sakin köşelerinden biri olarak dikkat çekiyor. İzmir ile arasındaki mesafe, karayolu üzerinden yaklaşık 280 kilometre. Bu yol, Aydın üzerinden geçerek 3,5 ila 4 saat sürüyor. Güncel verilere göre, E87 otoyolunu kullanarak güvenli bir yolculuk yapılabiliyor. Trafik yoğunluğuna bağlı olarak süre değişse de, yaz aylarında tatilciler için popüler bir rota. Otobüs seferleri de günlük olarak düzenleniyor, bilet fiyatları 500 TL civarında başlıyor.

Mazıköy İzmir'e Ulaşım Seçenekleri

Özel araçla İzmir'den Mazıköy'e gitmek için Torbalı ve Aydın rotası izleniyor. Toplam 280 kilometre yol, 4 saatlik bir sürüş gerektiriyor. Otobüsle İzmir Otogarı'ndan Muğla'ya aktarma yapılarak 5 saatte ulaşılıyor. Uçakla İzmir'den Bodrum'a inip araç kiralamak, 1 saatlik ek yol ekliyor. Deniz yolu alternatifleri sınırlı, ama Gökova turları entegre edilebiliyor.

Mazıköy'ün Güncel Durumu

2025 Eylül itibarıyla Mazıköy, kuraklık etkisinden kısmen etkilenmiş olsa da, koyları ziyaretçi çekmeye devam ediyor. Yerel haberlerde yangın önlemleri ve göçmen kontrolleri öne çıkıyor. Turizm sezonu sonuna yaklaşırken, sakinlik arayanlar için ideal. Konaklama seçenekleri pansiyon ağırlıklı, fiyatlar gecelik 1000 TL'den başlıyor.