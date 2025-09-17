Son Mühür/Gamze Eskiköy- Hazırlanan ÇED raporunda, proje sahasında Karagöl Tabiat Parkı’nın bulunduğuna dikkat çekildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 23 Temmuz 2024 tarihli görüşünde tabiat parkının sınırları dışında kalacak şekilde proje alanında revizyon yapılmasını istedi. Bu talep doğrultusunda proje kuzeydoğuya kaydırıldı.

Maden ruhsat sahasıyla çakışma tespiti

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 19 Eylül 2024 tarihli görüşünde proje alanının mevcut bir işletme ruhsat sahasıyla çakıştığını belirtti. 3213 sayılı Maden Kanunu gereği yapılan saha incelemeleri sonucunda T1 numaralı türbinin yeri değiştirildi. Bu değişiklik üzerine proje alanında önlisans tadilatı gerçekleştirildi.

İzmir ve Manisa’da geniş bir alanı kapsıyor

RES projesi yalnızca İzmir’i değil, Manisa’yı da kapsıyor. İzmir’de Menemen ilçesinin Kır, Alaniçi ve Karaorman mahalleleri ile Bornova’nın Kurudere Mahallesi, proje sahasında yer alıyor. Manisa tarafında ise Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik ve Efkaftekke mahalleleri türbin dikilecek alanlar arasında bulunuyor.