Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin doğal ve tarihi mirasını tanıtmak amacıyla sürdürdüğü etkinlikler kapsamında düzenlenen Efes Mimas Yolu bahar yürüyüşü, bu yıl da geniş bir katılımla rotasını tamamladı. Doğaseverleri bir araya getiren bu geleneksel organizasyon, sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesine geçerek; çevre bilinci, sosyal sorumluluk ve dayanışma ruhunun harmanlandığı çok boyutlu bir etkinliğe dönüştü. Kavacık’ın temiz havasında başlayan yolculuk, katılımcılara hem bedensel bir yenilenme hem de doğayla bütünleşme fırsatı sundu.

11 kilometrelik parkurda doğal miras keşfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen yürüyüşe, Genç İzmir üyelerinden İzmir Tabip Odası temsilcilerine, profesyonel dağcılardan amatör doğa tutkunlarına kadar toplam 180 kişi katıldı. Kavacık köyü merkezinden hareket eden grup, bölgenin karakteristik bitki örtüsü olan çam ormanları ve asırlık çınar ağaçlarının arasından geçerek 11 kilometrelik zorlu ama keyifli bir parkuru geride bıraktı. Bahar yağmurlarıyla debisi yükselen ve görsel bir şölen sunan çifte şelaleler bölgesi, yürüyüşün en etkileyici duraklarından biri oldu. Katılımcılar, vadi boyunca uzanan eşsiz manzaraları ölümsüzleştirmek için sık sık fotoğraf molaları verdi.

Gelecek nesillere kitap, doğaya temizlik desteği

Efes Mimas Yolu üzerindeki bu anlamlı yürüyüş, bölge ekosistemini koruma adına önemli bir farkındalık çalışmasına da sahne oldu. Şelaleler bölgesine ulaşan gönüllü ekip, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bölgede kapsamlı bir atık toplama faaliyeti yürüterek doğayı temizledi. Sosyal sorumluluk bilincini bir adım öteye taşıyan katılımcılar, yanlarında getirdikleri hikaye kitaplarını köy çocuklarına ve yerel kütüphanelere armağan edilmek üzere organizasyon komitesine teslim etti. Bu hareketle, doğa sevgisinin yanına okuma kültürüne verilen destek de eklenerek kırsal kalkınma ve sosyal dayanışma mesajı verildi.

Etkinlik takvimi ve katılım detayları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kentin farklı rotalarında bu tür doğa ve farkındalık etkinliklerini düzenli olarak sürdürmeyi hedefliyor. Orman ekosisteminin korunması ve yerel değerlerin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen organizasyonlar hakkında güncel bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, kurumun resmi Instagram kanallarını takip edebilecekleri gibi 0232 293 17 06 numaralı iletişim hattı üzerinden de yetkililere ulaşabiliyor. Baharın gelişiyle ivme kazanan bu tür projeler, İzmir’in sürdürülebilir turizm ve çevre hedeflerine de doğrudan katkı sağlıyor.

