Son Mühür/ Osman Günden- Konak’ın tecrübeli çınarları, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlenen görkemli etkinlikte yaşam enerjileri ve sanatsal yetenekleriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Konak Belediyesi Ziya-Zişan-Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleri, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdikleri sergi ve sahne performanslarıyla "yaş almanın" sadece bir rakamdan ibaret olduğunu kanıtladı. 60 yaş üstü Konaklıların bir araya geldiği bu özel buluşma, sanattan spora, el emeğinden sahne sanatlarına kadar geniş bir yelpazede tam bir şölene dönüştü.

El emeği göz nuru eserler sanat galerisinde Buluştu

Etkinliğin ilk bölümünde, merkezin sanat galerisi kapılarını İleri Yaş üyelerinin bir yıl boyunca ilmek ilmek işlediği eserler için açtı. Heykelden seramiğe, resimden çiniye kadar pek çok branşta verilen emekler, profesyonel sanatçılara taş çıkaran bir titizlikle sergilendi. Tezhip ve sumak dokuma gibi geleneksel sanatların yanı sıra ev aksesuarları, deri çanta yapımı, örgü ve ahşap yakma gibi modern ve klasik tekniklerin harmanlandığı ürünler ziyaretçilerden tam not aldı. Her bir eserin arkasında yatan yılların tecrübesi ve sabrı, sergiyi gezen konuklar tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu: "Birlikte üretmeye devam edeceğiz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe yöneticileri, meclis üyeleri ve ailelerin katılım gösterdiği törende kursiyerleri yalnız bırakmadı. Tüm üyeleri tek tek kutlayan ve eserleri yakından inceleyen Başkan Mutlu, merkezin sadece bir boş zaman değerlendirme alanı değil, bir üretim ve yaşam merkezi olduğunu vurguladı. Mutlu konuşmasında, "Bu coşkulu ve neşeli atmosferde emeği geçen tüm eğitmenlerimize, azimli kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle bu heyecanı paylaşmaktan büyük onur duyuyorum. İyi ki varsınız; bundan sonra da omuz omuza vererek üretmeye, kentimizin hafızası olan siz değerli büyüklerimizle yan yana yürümeye devam edeceğiz," ifadelerini kullanarak sosyal belediyecilik vurgusu yaptı.

Sahne performansları ve işaret diliyle sanat

Sergi açılışının ardından program, izleyenleri büyüleyen sahne gösterileriyle devam etti. İşaret Dili kursiyerlerinin Türk Sanat Müziği eserlerini işaret diline çevirerek gerçekleştirdikleri koro performansı, salonda duygu dolu anlar yaşattı. Ardından sahne alan Diksiyon ve Güzel Konuşma kursiyerleri, seçkin şiir yorumlarıyla dinleyicilerin ruhuna hitap etti. Merkezin en renkli anlarından biri ise Örgü kursu üyelerinin kendi tasarlayıp ördükleri kıyafetleri sergiledikleri mini defile oldu. Piyanist Uğur Sayınbatur’un eşsiz tınıları eşliğinde heykel kursiyeri Hayrettin Bağcı’nın gerçekleştirdiği solo performans ise sanatın her yaşta ne kadar derinleşebileceğini bir kez daha gösterdi.

Dans ve folklor rüzgarıyla final

Etkinliğin final bölümünde ise tempo bir an olsun düşmedi. Estetiğin zirve yaptığı Tango gösterisiyle başlayan dans maratonu, Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan halk oyunları seçkisiyle zirveye ulaştı. Karadeniz’in hareketli ritimlerinden Ege’nin ağırbaşlı zeybeğine, Ankara’nın oyun havalarından Trakya’nın neşeli ezgilerine kadar geniş bir repertuvar sunan halk oyunları ekibi, davul zurna eşliğinde salonu coşturdu. Yaşamın her evresinde aktif ve üretken kalmanın en güzel örneğini sergileyen Konak’ın ileri yaş üyeleri, kutlamaları büyük bir neşe ve gurur içinde tamamladı.

