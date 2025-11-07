Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Gelişimi Değerlendirme ve Aile Danışmanlığı Birimi, üniversite personeli ve 0–18 yaş aralığındaki çocuklarına ücretsiz rehberlik hizmeti sağlıyor. Birim, güçlü akademik altyapı ve uzman bir kadro ile çocukların gelişim süreçlerine destek veriyor; ailelere sağlıklı iletişim, gelişim takibi ve rehberlik desteği sunuyor.

“Çocuklardan çok şey öğreniyoruz”

Birim danışmanı Burcu Karakaş, çocuk gelişimi alanına duyduğu bağlılığı anlatarak şunları ifade etti: “Çocuklara duyduğum koşulsuz sevgi, bu mesleğe bağlanma nedenim oldu. Çocuk gelişimi, kişiliğimle ve yaşam felsefemle örtüşen bir alan. Biz eğitimciler çocuklara öğretirken aynı zamanda onlardan öğrenmeye devam ediyoruz.”

“Aile temel ekosistemdir”

Çocuk gelişiminin aileden bağımsız düşünülmeyeceğini vurgulayan Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Aile, çocuğun ilk sosyal çevresidir. Bu nedenle değerlendirmelerimizi çocuk ve aile sistemini birlikte ele alarak yapıyoruz. Aile içi sevgi, güven ve nitelikli zaman her dönem için temel ihtiyaçtır. Güçlü çocuklar, sevgi dolu aile ortamlarında yetişir.”

“Danışmanlık yalnızca kriz zamanına ait değildir”

Karakaş, danışmanlık hizmetinin sadece sorun odaklı olmadığını belirterek şunları kaydetti: “Danışmanlık yalnızca kriz dönemlerinde değil, her aşamada aileler için faydalıdır. Özellikle 0–6 yaş dönemi kritik bir evredir. Erken dönemde sağlanan destek, hem çocukların geleceğini hem ebeveyn farkındalığını güçlendirir.”

“Aile içi iletişim geleceği şekillendirir”

Karakaş, aile içi iletişimin çocukların sosyal ve duygusal gelişimi üzerindeki etkisine dikkat çekti: “Çocuğun duygularını ifade etme biçiminden özgüvenine kadar pek çok süreç aile içi iletişimle şekillenir. Empati ve anlayış temelli yaklaşım, çocuğun dünyayı güvenle algılamasını sağlar.”

“Güçlü aile toplumu güçlendirir”

Birimde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Karakaş, şu ifadeleri kullandı: “Amacımız, Ege Üniversitesi ailesinin ihtiyaç duyduğu her dönemde destek alabilmesini sağlamak. Sorun çözmenin ötesinde, önleyici ve geliştirici bir model benimsiyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum demektir. Bu anlayışla ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz.”