Son Mühür/Merve Turan- Meteoroloji yetkilileri, hafta sonuna girerken Ege Bölgesi’nde havanın genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer puslu geçeceğini bildirdi. Özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek sis ve pus nedeniyle sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.

İzmir, Manisa ve Aydın’da sıcaklıklar 23-25 derece aralığında

Bölge genelinde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor. Gece saatlerinde ölçülen en düşük sıcaklıklar Manisa’da 13, İzmir ve Aydın’da 14 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde ise Manisa’da 23, İzmir’de 24 ve Aydın’da 25 derece civarında en yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

Yer yer pus ve sis etkili olacak.

Sabah saatlerinde ve özellikle bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve sis hadiseleri görülebilir. Meteoroloji, görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğini belirterek sürücülere tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Kıyı kesimlerinde rüzgar zaman zaman kuvvetlenecek

Rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman kıyı kesimlerinde orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yetkililer, rüzgarın etkisiyle sıcaklık hissinin zaman zaman düşebileceğini ifade etti.

Hafta sonu parçalı bulutlu hava sürecek

Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Pazar günü ise İzmir’in batısı ile Aydın’ın güneyinde yer yer hafif yağışlar görülebilir. Diğer kesimlerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Sürücülere uyarı

Gece ve sabah saatlerinde özellikle iç kesimlerde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Meteoroloji yetkilileri, bu saatlerde yola çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı