Şehir merkezlerinde son dönemde artan sivrisinek, hamam böceği ve istilacı böcek popülasyonu üzerine Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü uzmanları değerlendirmelerde bulundu.

Akademisyenler, böcek artışının temel nedeninin kontrolsüz kentleşme, iklim değişikliği ve yok edilen doğal alanlar olduğunu bildirdi.

"Doğal tampon bölgeler kayboldu"

EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Alpagut Keskin, son 20 yılda şehirler ile doğal yaşam alanları arasındaki tampon bölgelerin silindiğini vurguladı.

İnsan faaliyetlerinin ve evsel atıkların böceklere kolay besin olanağı sağladığını belirten Prof. Dr. Keskin, şunları kaydetti:

"Popülasyonlar hazır besin kaynakları ve uygun koşullar bulunca hızla artıyor. Atıklarımız böceklere yaşam alanı sunuyor ve evlerimizin içine girmelerini destekliyor. Sivrisinek artışı ve ülkemize göç eden farklı böcek türlerinin varlığı da insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucudur."

Avcı türlerin yok olması dengeyi bozdu

Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Keskin ise kontrolsüz kentleşmenin habitat kayıplarına yol açtığını ve çok sayıda canlı türünü yok ettiğini ifade etti.

Zararlı böceklerle beslenen faydalı avcı türlerin kaybolmasıyla ekolojik dengenin bozulduğunu aktaran Prof. Dr. Keskin, şu uyarılarda bulundu:

"Çayır alanlara bina inşa edildiğinde o bölgedeki doğal türler yok oluyor. Onların yerine hamam böcekleri ve sivrisinekler yerleşiyor. Habitat kaybolunca canlılar sınırlı alanlara göç etmek zorunda kalıyor."

Yaban hayatı şehre iniyor

Prof. Dr. Bekir Keskin; halk arasında "Sarıömer" olarak bilinen et yiyen örümcekler ve dev çekirgelerle yerleşim yerlerinde daha sık karşılaşılmasını, insanın doğal yaşam alanlarına müdahalesine bağladı.

Dere yataklarının değiştirilmesi ve baraj projeleri gibi müdahalelerin ekosisteme zarar verdiğini belirten Keskin, mevcut doğal habitatların kesin olarak korunması gerektiğini vurguladı.

