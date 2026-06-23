Son Mühür/ Osman Günden- Mutlak Butlan kararıyla partinin başına bir kez daha geçen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde toplanan MYK’da İzmir ile ilgili kritik kararlar alınması bekleniyordu.

CHP Genel Merkezi’nin CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün yerine ise hangi siyasi ismi atayacağı ise uzun süredir merak konusuydu.

Parti içinde pek çok isim konuşulurken CHP Genel Merkezi, CHP İzmir İl Başkanlığı’na Utku Gümrükçü’yü atamıştı.

Kararın duyulmasının ardından Çağatay Güç’ü destekleyen partililer, gelişmeyi protesto etmek amacıyla il binasında "direniş nöbeti" başlatmıştı.

Nöbet eylemi ve il binasında devam eden gergin bekleyiş sürerken, 21 Haziran Pazar günü gece saatlerinde görevine yeni atanan Utku Gümrükçü, beraberindeki ekiple beraber CHP İzmir İl Başkanlığı binasına gelmişti.

Gümrükçü'nün binaya girmesiyle Güç'ü destekleyenler ve Gümrükçü'ü destekleyenler arasında arbede çıkmıştı. Sonrasında Gümrükçü ve Güç'ten peş peşe açıklamalar gelmişti.

"CHP'de hain yaftası yapıştırmak küfür etmek sıradanlaştı"

Gündem Masası'nda yaşananları değerlendiren usta gazeteci Hasan Çölmekçi, parti içindeki gerilimi hakkında, "CHP'de hain yaftası yapıştırmak, küfür etmek o kadar sıradan olmuş ki.

Sosyal medyada yorumlara bakıyorsun, iğreniyorsun; yani sizin bir zamanlar belediye başkanınızdı, gençlik kollarınızdan yetişip CHP içinde çok önemli kademelerde bulunmuş bir ismi siz hain ilan ediyorsunuz, kavga ediyorsunuz, arbede çıkarıyorsunuz. Gümrükçü'nün gelmesinden 1-2 gün önce çiçekle gelen kişiyi yaka paça dışarıya atıyorsunuz.

Bunlar olmayacak şeyler keşke genel merkezde böyle şeyler olmasaydı derken burada da böyle şeyler oldu. 'Teslim etmeyeceğiz' dediler, yani siz daha önce yerinizi bile hazırlamışsınız; Son Mühür bunu 10 gün önce yazdı, yer kiraladılar diye." ifadelerini kullandı.

"Halk CHP'deki kavgalardan bıktı"

Çölmekçi, yaptığı ankette vatandaşların tepkisini şu sözlerle aktardı: "Çevremde CHP'ye oy verenlere mini bir anket yaptım. Ankete göre CHP'ye oy verenler içinde sadece halk var; vatandaş Çağatay Güç'ü de, Utku Gümrükçü'ü de tanımıyor.

Kim geldiğini de bilmiyorlar, umurlarında da değil. CHP'deki kavgalardan bıktıklarını söylüyorlar. CHP'nin içinde yaşanan o kavgalar nedeniyle taraf da halkın gözünden düşüyor.

Bu insanlar bu kadar kavga ediyor, küfür ediyor, arbede yaşanıyor, hain deniliyor; eğer yarın birleşmeye kalkılırsa ya da sulh olursa birbirlerinin yüzlerine nasıl bakacaklar? Bana kalkıp birisi küfür etse ben bir daha yüzüne bakmam. Nasıl mideleri alacak, onu da bilemiyorum."