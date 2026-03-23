Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Haftanın ilk günlerinde İzmir, Aydın ve Manisa hattında mevsim normallerine yakın sıcaklıklar görülürken, yerel sağanak yağışların özellikle iç kesimlerde etkisini hissettirmesi bekleniyor. Uzmanlar, Mart ayı dinamiklerine uygun olarak seyreden bu hava durumunun, geçtiğimiz bayram dönemine kıyasla birkaç derece daha yüksek, ancak genel ortalamalar düzeyinde seyrettiğini belirtiyor.

Haftanın ilk gününde sıcaklıklar ve yağış durumu

Haftanın ilk günü olan 23 Mart Pazartesi gecesi yapılan ölçümlerde, il merkezlerindeki en düşük hava sıcaklıkları İzmir’de 9 derece, Aydın ve Manisa’da ise 10 derece olarak kayıtlara geçti. Gün boyu sürecek parçalı ve çok bulutlu gökyüzü, özellikle İzmir, Aydın ve Manisa’nın doğu bölgelerinde aralıklı ve yerel sağanak yağış geçişlerine bırakacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Manisa’da 15 derece, İzmir’de 17 derece ve Aydın’da 18 derece olması tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan, güney kesimlerde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Salı günü iç kesimlerde yağış etkisi artıyor

24 Mart Salı günü bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak yağış geçişlerinin devam edeceği öngörülüyor. Meteorolojik tahminlere göre bu yağışlar kıyı şeridinde oldukça hafif ve yerel kalırken, bölgenin iç kesimlerinde daha belirgin şekilde görülecek. Salı günü beklenen sıcaklık değerleri İzmir’de en düşük 7 derece, en yüksek 16 derece; Aydın’da en düşük 9 derece, en yüksek 17 derece; Manisa’da ise en düşük 7 derece, en yüksek 14 derece seviyelerinde olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişim gözlenmezken, gökyüzündeki bulut yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

Çarşamba günü hafif yağış ve stabil sıcaklıklar

Hafta ortasına gelindiğinde, 25 Mart Çarşamba günü de benzer bir hava tablosuyla karşılaşılacak. Hafif ve yerel yağış geçişlerinin bölgedeki etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü için öngörülen sıcaklıklar İzmir’de en düşük 8 derece ve en yüksek 16 derece, Aydın’da en düşük 8 derece ve en yüksek 18 derece, Manisa’da ise en düşük 8 derece ve en yüksek 15 derece olarak açıklandı. Üç günlük süreci özetleyen yetkililer, bölge genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü ile özellikle iç kesimlerde yoğunlaşan yerel yağışlara karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini hatırlatıyor.