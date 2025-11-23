Son Mühür- İtalya basınında yer alan haberlere göre Ornella Vanoni, Milano’daki evinde dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefatı kısa sürede ülke gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Dünya çapında tanınan bir ses

22 Eylül 1934’te Milano’da doğan Vanoni, kariyerine tiyatro sahnesinde başladı. Daha sonra müziğe yönelen sanatçı, 1961’de yayımladığı “Senza fine” ile uluslararası çıkışını yaptı.

Vanoni; “L'Appuntamento”, “Domani e’ un altro giorno”, “Una Ragione di Piu” gibi dünya genelinde bilinen hitleriyle geniş bir hayran kitlesi edindi.

İkonik bir figür olarak hafızalara kazındı

Kızıl saçları, sahne duruşu ve kendine özgü yorumuyla İtalyan pop kültürünün sembol isimlerinden biri haline gelen Vanoni, uzun kariyeri boyunca müzik dünyasına unutulmaz eserler bıraktı.

Sanat ve siyaset dünyasından taziye mesajları

Vanoni’nin ölümünün duyulmasının ardından hem sanatçılar hem de siyasetçiler sosyal medya üzerinden üzüntülerini paylaştı. Birçok isim, Vanoni’nin İtalyan müziğine bıraktığı mirasın kuşaklar boyunca hatırlanacağını vurguladı.