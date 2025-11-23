Son Mühür - Efsane komedyen Eddie Murphy, kariyeri boyunca geri çevirdiği ve sonradan büyük gişe başarısına ulaşan üç film nedeniyle pişman olduğunu açıkladı. Murphy, Hayalet Avcıları, Bitirim İkili ve Masum Sanık Roger Rabbit’te rol almayı reddetmesinin kendisi açısından önemli bir fırsat kaybı olduğunu belirterek “Keşke teklifi kabul etseydim” ifadelerini kullandı. 64 yaşındaki oyuncu, Associated Press’e yaptığı açıklamada özellikle bu üç yüksek gişeli projede yer almamış olmasının yıllar sonra üzücü bir karar olarak karşısına çıktığını dile getirdi.

O filmleri reddetmiş

Murphy, “Evet, kaçırdığım bazı projeler var. Hayalet Avcıları, Bitirim İkili ve Masum Sanık Roger Rabbit… Aslında bu filmlerde yer almalıydım ama kabul etmedim. Şimdi dönüp bakınca keşke oynasaydım,” diye konuştu. Ünlü komedyen, bu pişmanlığının sebebinin söz konusu yapımların büyük gişe başarıları elde etmesi olduğunu belirtti. Nitekim 1984’te gösterime giren ilk Hayalet Avcıları filmi 243 milyon doları aşkın gelir elde ederken, Masum Sanık Roger Rabbit de 156 milyon doların üzerinde hasılat yapmıştı. Murphy, bu yapımlarda yer almamış olsa da kariyerini sürdürerek Sosyete Polisi, Çılgın Profesör, Dr. Dolittle ve Shrek gibi pek çok ikonik rolle sinema tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.

Eşek rolüne hayat verecek

Murphy, ayrıca Netflix’in yeni belgeseli Being Eddie ile komedyenlik serüvenini, gençlik dönemini ve kariyerinin dönüm noktalarını izleyicilere aktarıyor. Ünlü isim, geçmişte reddettiği projeler için duyduğu pişmanlığa rağmen başarı çıkışını sürdürdü ve yakında gösterime girecek Shrek 5 filminde Eşek karakterine yeniden hayat verecek.