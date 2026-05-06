Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- TUI ve National Geographic'in birlikte yürüttüğü bu özel proje, Efes Selçuk'un yalnızca antik tarihinden ibaret olmadığını, aynı zamanda sürdürülebilir yaşamın da merkezi haline geldiğini gösteriyor.

Efes Tarlası Yaşam Köyü kapılarını açtı

Turizm sektörünün büyükleri TUI ve National Geographic, Türkiye’nin tarihine şekil veren kadınların izini sürmeye devam ediyor.

Bu özel tur etkinliğinin son adresi ise Efes Selçuk Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Efes Tarlası Yaşam Köyü oldu.

Yurt dışından gelen 7 kişilik bir grup, bölgenin agro turizm (tarım turizmi) potansiyelini yerinde incelemek için köyü ziyaret etti.

Son aldığı sertifika ile adından söz ettiriyor

Efes Selçuk, yalnızca Efes Antik Kenti ile değil, son dönemde aldığı "Green Destination Altın Sertifikası" ile de adından bahsettiriyor.

Sertifika, ilçenin doğaya saygılı ve istikrarlı bir turizm anlayışını benimsediğini belgeliyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü ise bu anlayışın en net göstergesi olaraken net göstergesi olarak, uluslararası turistlerin yeni buluşma noktası olma yolunda kararlılıkla ilerliyor.

"Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Etkili Kadınları" başlığıyla yapılan turda katılımcılar, tarihin derinliklerindeki güçlü kadın figürlerinin hikayelerini dinledi.

Dikim alanları dikkat çekti

Ziyaretçiler, Yaşam Köyü içerisinde yer alan birçok yeri detaylıca gezme şansı yakaladı. Özellikle yerel tohumların korunduğu Tohum Merkezi, eğitimin merkezi Toprak Okulu ve dikim alanları yabancı konukların dikkatini çekti.

Ayrıca İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi ile Köy Enstitüleri Anı Odası’nda, Anadolu’nun tarımsal eğitim geçmişi ve yatırım çalışmaları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.