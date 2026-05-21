Antik çağlardan bu yana ticaretin kalbinin attığı bu devasa açık hava alışveriş merkezi, yerel yönetimlerin ve sivil kuruluşların ortak projeleri sayesinde modern şehircilik anlayışıyla harmanlanıyor. Asırlık dükkanları, gizemli hanları ve rengarenk sokaklarıyla göz kamaştıran bu mekan, hem yerli hem de yabancı turistlerin İzmir'deki ilk adresi olmaya devam ediyor.

İzmir'in tarihi liman kenti kimliğiyle UNESCO adaylığı sürecinde kritik bir rol oynayan Kemeraltı Çarşısı tarihi dükkanları ve hanlarıyla adeta açık hava müzesi hissi veriyor. Bölgedeki kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla atılan bu büyük adımlar, kentin turizm potansiyelini artırırken esnafın da ekonomik olarak rahat nefes almasını sağlıyor.

UNESCO yolunda restorasyon ve dönüşüm hamlesi

İzmir Tarihi Liman Kenti alanının en önemli parçası sayılan çarşıda, UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girme hedefiyle çok yönlü projeler uygulanıyor. Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. ile büyükşehir belediyesi ortaklığında yürütülen çalışmalar kapsamında, tescilli yapıların korunması sağlanıyor. Harabeye dönmüş asırlık konaklar ve hanlar aslına uygun yöntemlerle restore edilerek kültür, sanat ve ticaret merkezlerine dönüştürülüyor.

Abacıoğlu Hanı ve Kestelli bölgesindeki tescilli binalar gibi simge yapılar, tamamlanan restorasyonlar sayesinde genç girişimciler ve sanatçılar için yeni yaşam alanları sunuyor. Bölgenin tarihi dokusunu bozmadan gerçekleştirilen bu cephe yenileme ve sokak sağlıklaştırma uygulamaları, ziyaretçilerin güvenli ve keyifli bir ortamda alışveriş yapmasına olanak tanıyor.

Çarşının altyapı sorunlarına köklü çözümler

Tarihi çarşının en büyük kronik problemlerinden biri olan aşırı yağışlardaki su baskını sorununa karşı devasa bir altyapı yatırımı hayata geçirildi. Bölgedeki kanalizasyon ve yağmur suyu hatları tamamen birbirinden ayrılarak olası taşkınların önüne geçildi. Yerin metrelerce altında yürütülen bu titiz çalışmalar, üst yapıdaki tarihi döşeme taşlarına zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle tamamlandı.

Havra Sokağı ve Azizler Sokağı gibi yayaların en yoğun kullandığı akslarda yapılan zemin düzenleme ve gölgelik tasarımları çarşıya yepyeni bir soluk getirdi. Akşam aydınlatmalarıyla gece saatlerinde de güvenli hale gelen çarşı, sadece gündüz değil yirmi dört saat yaşayan canlı bir cazibe merkezi kimliği kazandı. Bu köklü değişim, kentin tarihi merkezini yeniden çekim odağı haline getirdi.