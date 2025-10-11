Aydın’ın Efeler ilçesinden sonra Köşk’te de çocuk dilenciler görülmeye başlandı. Yalın ayak dolaşan çocukların, topladıkları paraları büyüklerine teslim ettikleri iddia edildi.

Köşk’te İlk Kez Görüldüler

Aydın’ın Efeler ilçesinde son dönemlerde artan çocuk dilenciler, şimdi de Köşk’te ortaya çıktı. İlçede daha önce görülmeyen bu durum, vatandaşların dikkatini çekti. Köşk Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü arasındaki cadde üzerinde yalın ayak dolaşan bir grup çocuğun, yoldan geçen vatandaşlardan ve araçlardan para istediği gözlendi.

Vatandaşlar Rahatsız

Yalın ayak ve bakımsız halde dolaşan çocukların durumuna üzülen vatandaşlar, kimi zaman harçlık vererek yardım etmeye çalıştı. Ancak çevre sakinleri, çocukların dilendikten sonra topladıkları paraları büyüklerine teslim ettiklerini belirtti.

“Çocuklar Kötü Niyetli Kişiler Tarafından Kullanılıyor”

Bölge halkı, çocukların yetişkinler tarafından organize şekilde dilendirildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, yetkililerin olaya müdahale etmesini ve çocukların korunması için gerekli adımların atılmasını istedi.