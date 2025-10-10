Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden Aydın, hem sofralık hem de yağlık zeytin üretiminde Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı. 2024 TÜİK verilerine göre Aydın, toplam üretim miktarı ve tescilli ürünleriyle zeytincilikteki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Aydın zeytincilikte zirvedeki yerini korudu

Türkiye’nin önde gelen tarım kentlerinden Aydın, 2024 TÜİK verilerine göre hem sofralık hem de yağlık zeytin üretiminde ülke genelinde 3. sırada yer aldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, kent genelinde 27 bin 138 hektar alanda 152 bin 362 ton sofralık zeytin, 125 bin 756 hektar alanda ise 365 bin 125 ton yağlık zeytin üretildi.

Toplamda 25 milyon 110 bin 538 zeytin ağacına sahip olan Aydın, Türkiye genelinde sofralık zeytin üretiminin yüzde 13’ünü, yağlık zeytin üretiminin ise yüzde 14’ünü karşılayarak sektördeki güçlü konumunu sürdürdü.

Fidan destekleriyle üretim artıyor

Zeytinciliğin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında bu yıl 15 bin zeytin fidanı üreticilere dağıtıldı. Bu desteklerle, hem üretim kapasitesinin hem de zeytin çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Tescilli zeytinlerle Aydın markası güçleniyor

Aydın’da üretilen zeytin ve zeytinyağı ürünleri, uluslararası düzeyde de tescillenmiş durumda. Aydın Memecik Zeytini ve Aydın Memecik Zeytinyağı, Avrupa Birliği tarafından tescillenirken, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini de coğrafi işaretli ürünler arasında yer alıyor. Bu tesciller, Aydın’ın zeytin ürünlerini hem kalite hem de marka değeri açısından öne çıkarıyor.

“Aydın’ın başarısı üreticinin emeğiyle taçlandı”

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada elde edilen başarıların hem üretici emeğinin hem de ilin tarımsal potansiyelinin bir göstergesi olduğunu vurguladı:

“Aydın’ın zeytincilikteki konumu gurur veriyor.

İlimiz, 2024 TÜİK verilerine göre Türkiye zeytinciliğinde zirvede yer alıyor. Türkiye sofralık zeytin üretiminin yüzde 13’ü, yağlık zeytin üretiminin yüzde 14’ü ilimizde üretilmiştir. Aydın Memecik Zeytini ve Aydın Memecik Zeytinyağı’nın AB tescilli, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini’nin ise coğrafi işaretli olması bu başarıyı taçlandırmaktadır.”