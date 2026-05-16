İzmir'in büyüleyici doğasını ve tarih kokan mirasını tek bir yolda birleştiren Efeler Yolu Ultra Trail, kapılarını açtı. Bu sene ikinci kez sporcuları ağırlayan dev organizasyon, 8 farklı ülkeden gelen 264 atleti Birgi’nin zorlu yollarında bir araya getirdi. Türkiye’nin en prestijli yürüyüş rotaları arasında gösterilen Efeler Yolu’ndaki zorlu maratonun ilk gününde, büyük bir çekişmeye sahne olan 50K ve 30K yarışları yapıldı.

Şafağın ilk ışıklarıyla birlikte Birgi’den çıkış yapan yarışmacılar; dik dağ yollarını, asırlık patikaları ve yeşilin her tonunu barındıran doğal parkurları aşmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

Birincilik kürsüsüne geçtiler

Spor dünyasını İzmir'de buluşturan 50K ve 30K etaplarının başlama düdüğü, İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan ve Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan tarafından çalındı. İzmir Valiliği’nin koordinasyonunda hayata geçirilen Efeler Yolu Ultra Trail; Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun destekleriyle hayata geçti. Organizasyonda Türkiye başta olmak üzere Rusya, Endonezya, Kanada, KKTC, İran, Hırvatistan ve İngiltere’den gelen yüzlerce sporcu ter döküyor. İlk günün sonuçlarına göre 50K parkurunun erkekler şampiyonu 6:28:56.15’lik süresiyle Güngör Özege olurken, kadınlarda ise Beyza Güzel 7:15:41.47’lik derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı. Sporcuların sınırları zorladığı 30K etabında ise erkeklerde Fatih Topçu 3:36:51.80, kadınlarda ise Itır Atadiyen 4:22:46.12’lik performanslarıyla birincilik koltuğuna oturdu.

Yarın büyük gün!

Ödemiş’in tarihi atmosferiyle büyüleyen Birgi beldesindeki bu spor şöleni, yarın koşulacak olan 15K ve 5K yarışlarıyla hız kesmeden sürecek. Heyecan dolu buluşmada 15K koşusu sabah saat 09.00’da, 5K koşusu ise saat 10.00’da başlayacak. Dereceye giren sporcular, aynı gün saat 12.00’de Birgi’de düzenlenecek görkemli bir törenle ödüllerine kavuşacak.