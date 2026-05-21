Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin iki duayen ismini, Edip Akbayram ve Volkan Konak’ı onurlandırmak için özel bir konser hazırladı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu kapılarını aralıyor

Etkinlik 4 Haziran Perşembe akşamı yapılacak. Saat 20.30 itibarıyla başlayacak olan bu anma gecesine Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu kapılarını açıyor.

Usta isimlerin dillere pelesenk olan şarkıları seslendirilecek

Sahnede İzBB Metropol Orkestrası olacak. Şef Şenol Şentürk’ün yönetiminde gerçekleşecek konserde; Çağrı Ergin, Hasan Karar, Hüseyin Tolu, Merve Mete ve Su Tamay gibi başarılı solistler, usta isimlerin dillerden düşmeyen eserlerini seslendirecekler.

Konser ücretsiz yapılacak

Bu anlamlı konser ücretsiz olarak yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha İzmirlilerle buluşturmayı hedefliyor.

Özellikle o akşam yoğun bir katılım olması öngörülüyor bu yüzden erkenden yerin almakta fayda var. Müziğin ve duygunun birleştiği bu özel gecede, Edip Akbayram ve Volkan Konak’ın mirası hep birlikte yad edilecek.