Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyada ortaya çıkan deliller, bilirkişi raporu, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile yeni bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı verildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında İzmir merkezli dokuz ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

“Sanık sayısı artacak”

Dorukhan Büyışık’ın babası Ethem Büyükışık gelişmeye ilişkin, “Sayın Adalet Bakanı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı’nın başlattığı operasyon nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu operasyonla birlikte kasten öldürme davasının sanık sayısı 13’tü. Bu operasyonun gerekçelerini örünce rakam 26’ya çıkacağını değerlendiriyoruz. Bizim suç duyurusu yaptığımız şahıslarla ilgili bir operasyondu. Yaptığımız suç duyurusundaki sunduğumuz kanıtların doğru olduğu kolluk görevlileri ve Cumhuriyet Başsavcısı tarafından da teyit edilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde davanın sanık sayısının giderek artacağını değerlendiriyoruz” dedi.

Şirket sahiplerine de gözaltı iddiası

Şirket sahiplerinin daha önce sanık olarak katıldıkları davalarda yalan beyan verdiği gerekçesiyle bu sabah düzenlenen operasyon ile gözaltına alındıklarını söyleyen Büyükışık, “Sundukları beyanların gerçek dışı olduğunu kanıtları ile ortaya koyduk. Suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız suç duyurusu değerlendirildi ve o durumda sonra operasyon başlatıldı” şeklinde konuştu.

“5 Haziran’da 3. duruşma yapılacak”

Gelişmelerin davanın tarihini değiştirmeyeceğini söyleyen Büyükışık, “ 5 Haziran’da 3. duruşma yapılacak. O tarihe kadar kolluk ve savcılık işlemleri tamamlanır. Ondan sonra da ek bir iddianame yayınlanmasını bekliyoruz. Operasyonda gözaltına alınanların dosyası 5 Haziran’a yetişmez ayrı bir dosya üzerinden ilerliyor” diye konuştu.

“Prof. ve Doç.’lar organize suç örgütü üyeleri”

5 defa sahte adli tıp raporu yayınlandığını öne süren Büyükışık, “Prof. Mehmet Tokdemir İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı ve bunun gibi 62 adli tıp uzmanı, Doçentler, Dorukhan hakkında 5 kez sahte adli tıp raporu yayınladı. Adli Tıpçılar hakkında da soruşturma açıldı. Organize suç örgütünün üyeleriydi”