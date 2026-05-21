Son Mühür/ Beste Temel- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç başkanlığında toplanan parti kurmayları, İzmir'in tecrübeli siyasetçilerini aktif saha çalışmalarına dahil etme kararı aldı. Alınan kararla birlikte geçmiş dönem belediye başkanları, milletvekilleri ve parti yöneticileri "tematik saha ziyaretleri" kapsamında yeniden sahaya inecek.

Yeni çalışma modelinde, deneyimli isimler kendi uzmanlık alanlarına göre halkla buluşacak ve sahadan topladıkları geri bildirimleri raporlayarak il başkanlığına sunacak.

Önemli isimler kadroya dahil edildi

İl başkanlığı binasında yapılan istişare toplantısına İzmir siyasetinin tanınan isimleri katıldı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eski CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve eski milletvekilleri Mustafa Öztin, Bülent Baratalı, Yılmaz Kaya, Kani Beko, Tacettin Bayır, Mehmet Ali Susam, Atila Sertel, Bedri Serter toplantıda hazır bulundu. Ayrıca geçmiş dönemlerde PM, YDK ve gençlik kolları genel başkanlığı yapmış çok sayıda isim de saha kadrosuna dahil oldu.

"İktidara hazır olduğumuzu sahada göstereceğiz"

Saha hamlesinin detaylarını paylaşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, eski kadroların hiçbir şahsi beklentisi olmadan, gönüllü olarak çalışacağını belirtti. Güç, projenin amacını şu sözlerle açıkladı:

"Geçmişin gücünü bugünün enerjisiyle birleştiriyoruz. Her bir isim kendi uzmanlık alanına göre bilgisini sahaya, örgütümüze aktaracak, halkımıza CHP iktidarını ve çözümlerimizi daha güçlü şekilde anlatacağız. Sahadan elde edilen geri bildirimler İl Başkanlığı’na sunulacak; üreteceğimiz politikalara ve çalışmalarımıza yön verecek. Bu hamle aynı zamanda iktidara tüm kadrolarımızla hazır olduğumuzun sahadaki en somut göstergesi olacak."

Bilim, Kültür, sanat platformu kuruluyor

Toplantıda kentin geleceğine yönelik projeler üretilmesi amacıyla yeni bir kurulun temelleri atıldı. İzmir İl Başkanlığı bünyesinde "Bilim, Kültür, Sanat Platformu" adıyla kurulacak yeni yapının çalışma şekli ve kurumsal şeması belirlendi. Platformun titiz bir hazırlık sürecinin ardından önümüzdeki günlerde kamuoyuna detaylı olarak tanıtılacağı açıklandı.