ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının son bölümünde, 100 bin liralık dil bilgisi sorusu yarışmacıyı zorladı. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu yarışmacının tereddüt yaşadığı anlar dikkat çekti.

100 bin liralık soruda tereddüt yaşadı

Programın sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın yaptığı yarışmada, yüksek ödüllü soruya gelindiğinde stüdyoda heyecan arttı. Yarışmacıya yöneltilen “Türkçede bir sayının tam sayı kısmından sonra ondalık kısmı yazılırken araya hangi işaret koyulur?” sorusu, izleyicilerin de odağı haline geldi.

Şıklar arasında kararsız kaldı

Soruda yarışmacıya “nokta”, “virgül”, “iki nokta” ve “noktalı virgül” seçenekleri sunuldu. Alanında eğitim almış olmasına rağmen kesin bir yanıt veremeyen yarışmacı, risk almamak adına son joker hakkını kullanmayı tercih etti.

Son jokerini kullandı

Yarışmacı, çift cevap jokerini devreye sokarak iki seçenek arasında karar vermeye çalıştı. İlk tercihi olan “virgül” yanıtını işaretleyen yarışmacı, doğru cevaba ulaşarak 100 bin liralık soruyu geçti.