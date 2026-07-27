Çin’de düzenlenen 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya engelini 3-1’lik skorla geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, altın madalyayı müzesine götürdü.

Şampiyonluğun İzmir’deki adresi ise apayrı bir heyecana sahne oldu. Sultanlar Ligi temsilcisi Aras Kargo forması giyen genç pasör çaprazı Defne Başyolcu, kariyerinin ilk A Milli Takım sezonunda dünya zirvesine çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, tarihi başarının ardından resmi bir mesaj yayımladı. Açıklamada, "Filenin Sultanları ve sporcumuz Defne Başyolcu’yla gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Heyecanımı anlatmak çok zor"

Final mücadelesinde oyuna girmese da turnuva boyunca dev organizasyonun havasını soluyan 19 yaşındaki yetenek, tarihi zaferin ardından duygularını gizleyemedi.

Ablalarının yanında kupa kaldırmanın gururunu yaşayan genç oyuncu, yaşadığı hisleri doğrudan şu sözlerle dile getirdi:

"Gerçekten çok mutluyum. İlk A Milli Takım senem, ilk kupam, ilk madalyam. Madalya da çok güzel. Ablalarımla birlikte bu mutluluğu yaşadığım için ve burada olduğum için kendimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Bu mutluluğu, heyecanımı anlatmak çok zor. İnşallah daha niceleri olur. Bizi destekleyenlere de çok teşekkür ederiz. Şampiyonuz."

Genç yıldızın dev eşiği

Kariyerinin henüz başında A Milli Takım düzeyinde altın madalya ile tanışan Defne Başyolcu, İzmir voleybolunun geleceği olarak görülüyor.

Genç yetenek, ay-yıldızlı formayla kazandığı bu büyük tecrübenin ardından yeni sezonda Aras Kargo’nun en önemli kozlarından biri olacak.