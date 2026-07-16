Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaştı. Arjantin, maçın son dakikalarında bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdıran taraf oldu. Lionel Messi, yaptığı iki asistle galibiyetin mimarlarından biri olarak dikkat çekti.

İngiltere öne geçen taraf oldu!

Yarı final mücadelesine etkili başlayan İngiltere, Gordon'un kaydettiği golle skor üstünlüğünü eline aldı. Bu golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışan İngilizler, uzun süre avantajını elinde tutmayı başardı.

Messi sahneye çıktı!

Son dakikalarda rakip kaleyi ablukaya alan Arjantin, aradığı gollere 85 ve 90. dakikalarda ulaştı. Takımın yıldız ismi Lionel Messi, iki golde de yaptığı asistlerle galibiyetin mimarı olarak adından söz ettirdi.

Arjantin'in beraberlik golü Enzo'dan gelirken, uzatma dakikalarında gelen galibiyet golünü Lautaro Martinez kaydetti. Böylece Güney Amerika temsilcisi, 2-1'lik skorla finale yükselen taraf oldu.

Finalin adı belli oldu!

Bu sonuçla birlikte Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya şampiyonluk için sahaya çıkacak. Turnuvanın üçüncülük maçında ise yarı finalde elenen Fransa ile İngiltere kozlarını paylaşacak.