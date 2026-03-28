A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en kritik sınavı olan Avrupa Elemeleri play-off finalinde görev yapacak hakem kadrosu netleşti. Ay-yıldızlı ekibimizin 31 Mart Salı günü Kosova ile deplasmanda oynayacağı dev randevuyu İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.

Dünya Kupası biletinin sahibini bulacağı bu tarihi karşılaşma, Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadı’nda oynanacak. Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak olan müsabakada Oliver’ın yardımcılıklarını yine İngiliz hakemler Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Christopher Kavanagh görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan bu atama ile birlikte, millilerin Katar yolundaki son engelinde adaleti tecrübeli İngiliz hakem heyeti sağlayacak.