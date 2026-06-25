Son Mühür / Dünya beşik gibi sallanıyor. Güney Amerika ülkesi Venezuela ve Asya ülkelerinden Japonya’da arka arkaya büyük depremler meydana geldi. Venezuela’nın Yaracuy eyaletindeki 7.2 büyüklüğündeki ilk depremden 40 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşanması sonrası bölgede çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalan insanlar ve can kayıpları olduğu bildirildi. Japonya'nın Honşu adası yakınlarında da güçlü bir yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7,2 büyüklükte olduğu ifade edilirken ilk açıklamalarda dört kişinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Önalan, dünyada peş peşe meydana gelen depremleri değerlendirerek özellikle Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe dikkati çekti. Önalan, Ege'deki Helen Yayı üzerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bu hattın 200 yıla yakın süredir büyük bir deprem üretmediğini hatırlatarak bölgenin çok yakından ve dikkatle izlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

“Onlarca deprem kaydı var”

Konuyla ilgili Son Mühür’e konuşan Başkan Önalan, “24 Haziran 2026 tarihinde, saat 22 sularında, Venezuela’da çok kısa aralıklı iki büyük ve yıkıcı deprem meydana geldi.7.2 ve 7.5 magnitüdlü bu depremlerin moment çözümleri kıta içi sağ yanal doğrultu atımlı bir fayı gösteriyor. Meydana gelen depremin tahmini olarak 150 kilometre uzunluğunda ve 20 kilometre genişliğinde bir tektonik hatta meydana geldiği düşünülüyor. Odak derinliği itibariyle (10 kilometre) sığ odaklı bir deprem. Bölge tektonik olarak Karayip levhası ile Güney Amerika levhasının çarpıştığı dalma batma zonuna çok yakın. Yıllık 20 mm hız ile hareket eden bu levhaların etkisi ile karada sağ yanal atımlı fay üzerinde meydana gelen ve kısa aralıklı bu iki depremin, ülkenin ekonomik durumu düşünüldüğünde ne yazık ki çok ciddi can kaybı ve hasara neden olacağı açıktır. Venezuela’da, 100 yıl içerisinde 7 magnitüd ve üzerinde 5 deprem, onlarca 6 ve üzerinde deprem kaydı var” ifadelerini kullandı.

‘200 yıla yakındır deprem üretmiyordu’

Venezuela’da yaşanan depremle aynı saatlerde Japonya’nın kuzeyinde açık denizde 7.2’lik bir depremin de meydana geldiğini hatırlatan Başkan Önalan, “Bu deprem, yine dalma-batma zonu kaynaklı, derin odaklı bir deprem. Bölgesel olarak tsunami olabilir ancak, Japonya özelinde ciddi bir can kaybı ve ekonomik kayıp beklenmiyor. 24 Haziran Türkiye saati ile 11.25’de Ege Denizi’nde Girit Adası ile Rodos Adası arasında 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem yine, bölge için son derece önemli. Bu sarsıntı, Girit Adası’nın güneyinden geçen ve Afrika levhasının Anadolu levhasının altına daldığı Helen yayı üzerinde meydana geldi. Geçmişte çok büyük depremler üreten bu tektonik kuşak üzerinde meydana gelen depremlerin önemli olduğunu düşünüyorum. En son 1856 yılında 8.2 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen depremin, özellikle kuzey Afrika kıyılarında, Kıbrıs'ta ve Güney batı Anadolu'daki etkileri düşünüldüğünde, 200 yıla yakın süredir deprem üretmeyen bu hattın dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.