Son Mühür / İzmir’de geçtiğimiz günlerde işletme hakkı devredilen Alsancak Limanı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın "İşletmeye talip olabiliriz" çıkışıyla dikkatleri üzerine çekmesinin ardından son olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, limanın geçmişini hatırlatarak, “İzmir Limanı’na çivi çakılmadı. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur” açıklaması yaptı. Limanla ilgili son gelişmeler Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Masası’na yatırıldı.

“Buranın turizme kazandırılması gerek”

İzmir Limanı ile ilgili bir gelişme yaşanıyor, hurra herkes karşı çıkıyor. Hem ‘Çivi çakılmıyor’ deniliyor, idare birine verdiği zaman da ‘Bize verseydiniz’ diyorlar. Alsaydınız, tutan mı vardı? Birine verildiği zaman mı aklınız başına geldi? Bırak, işletsin o zaman. Kruvaziyerler yanaşsa keşke… Ne güzel insanlar geliyordu, binlerce kişi Kemeraltı’na gidiyordu. Gidin Pire Limanı’na bakın, ben gittim. O kadar genişlemiş ki… Burası yetmez zaten. Oraya hem yolcu hem yük gemileri yanaşıyor. Kaç gemi yanaşıyor oraya biliyor musunuz? Çandarlı oluyor, ona karşı çıkıyorlar. Aliağa’ya karşı çıkıyorlar. Sürekli dava açıyorlar. Buranın kruvaziyer limanı olmaktan başka çaresi yok. Aliağa’ya ya da Çandarlı’ya kadar demiryolunu kullanarak yüklerimizi götürmeliyiz. Oradan da bütün dünya için yük limanı olarak Çandarlı’yı kullanmalıyız. Buranın sadece turizme ayrılması ya da yatlara ayrılması gereken bir liman olarak şehrin içinde kalması gerekir. Zaten yanaşamıyor, temizlenemiyor. Ver, insanların burayı yaşayan bir liman olarak kullanıp gezebilecekleri, teknelerini yanaştırabilecekleri bir yer yapılsın. Sen yapmazsan bir şey turist mi gelir? Pire Limanı’yla yanaşabiliriz, bizim de var” dedi.

“Yapamazsa hesap soralım”

“Herkes ‘Bu gruba niye verildi?’ diye tartışıyor. Bırakın verilsin ve yapılsın” diyerek devam eden gazeteci Çölmekçi, “Yapamazsa o zaman hesap soralım. Bir gruba verildi diye tantana çıkarıyorlar. Bir Ekrem Demirtaş (İzmir Ticaret Odası önceki başkanı) kadar olunamadı… Gidip MSC olsun diğer şirketlerin başkanlarıyla toplantılar yapılıyordu. Zor da olsa burası turizm destinasyonu olarak işaretleniyordu. Şimdi ayda bir gemi geliyor, bazen hiç göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tugay’a: Sen limanı nasıl işleteceksin?

Başkan Tugay’ın ‘Talip olabiliriz’ açıklamasını da değerlendiren gazeteci Çölmekçi, “Gülüyorum… Sen önce elindekileri işlet, yap, et… Sen limanı nasıl işleteceksin? Limancılıktan anlıyor musun? Bunun için profesyonel bir yapı mı oluşturacaksın?” sorusunu yöneltti.