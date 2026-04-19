Son Mühür- Yeni yıla çok hızlı bir giriş yapmasının ardından 28 Şubat'ta başlayan İran merkezli savaş BIST 100 endeksinde geri çekilmeye neden olmuştu.

Orta Doğu'yu ateş çemberine sokan savaşın biteceğine dair umutların tazelenmesinin ardından BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta başlattığı yukarı yönlü hareketliliğini bu haftaya da taşımayı başardı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,65 getirisiyle altın, dolar ve avroya göre yatırımcısını en çok sevindiren adres oldu.

Bu hafta altının gram fiyatı yüzde 2,48, avro/TL yüzde 1,33 ve dolar/TL yüzde 0,43 değer kazandı.

BIST 100 endeks tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.601,12 puana taşıdı.



Altında tablo ne?



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,48 artışla 7 bin 28 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,47 yükselişle 47 bin 338 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 487 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 2,48 artarak 11 bin 772 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 artarak 44,8530 lira, avro yüzde 1,33 yükselişle 53,1110 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,14, emeklilik fonları yüzde 1,90 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 2,81 ile "hisse senedi fonları" oldu.