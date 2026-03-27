Son Mühür / Erkan Doğan - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı sosyal hizmet uzmanları, bebeğin kaldığı evi tespit etti. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy’un da yakından ilgilendiği konu hakkında Son Mühür’e konuşan müdürlük yetkilileri, “Bebek ekonomik ve sosyal destek uygulaması kapsamında devletimizin gözetimi altında olacak. Sürekli takip içinde olacağız” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Buca-Bornova dolmuş hattına binen hamile anne, sancıları başlayınca dolmuşun arka koltuklarında doğum yapmıştı. Dolmuş şoförü de direksiyonu yoluna en yakın olan Özel Ata Sağlık Hastanesi Acil Servisi’ne doğru kırmıştı. Hastanedeki kadın ve doğum hastalıkları uzmanları ve ebeler, anne ve bebeğe ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye yatışlarını yapmıştı. Son Mühür’ün yaptığı araştırmada annenin bir ‘madde kullanım’ öyküsü olduğu, babanın ise cezaevinde olduğu anlaşılmıştı. Bu bilgileri değerlendiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bu konuda yapılan bir ihbar üzerine araştırma başlatmıştı.

AK Partili Aksoy süreci yakından takip etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli sosyal hizmet uzmanları, bir dedektif gibi anne ve bebeğin izini sürdü. Sonunda uzmanlar, bebeğin teyzesi ve anneannesinin kaldığı evde yaşadığını tespit etti. Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy da süreci yakından takip etti, sürekli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinden gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Bebek devlet babanın şefkatli elleri ile korunacak…

Son Mühür’e konuşan Aile ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü yetkilileri, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, kaldığı evde teyzesi ve anneannesinin yaşadığını belirterek, “Bu bildiğimiz bir aile. Bebek sosyo-ekonomik yardım programımız çerçevesinde sürekli gözetimimiz altında olacak. Eğer bebeği riske edecek bir tablo oluşursa o zaman kuruma alma yoluna gidilebilir. Ancak şu an kuruma alınmasını gerektirecek bir durum yok” dedi.