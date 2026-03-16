Bir dönem neredeyse her evde bulunan gümüş tepsiler, uzun süre sadece vitrinlerde sergilenen süs eşyaları olarak biliniyordu. Zamanla modası geçtiği düşünülerek dolapların arkasına kaldırılan bu klasik parçalar, son yıllarda yeniden gündeme gelmeye başladı.

Antika meraklılarının artması ve gümüş fiyatlarının yükselmesiyle birlikte eski gümüş tepsilere olan ilgi de büyüdü. Özellikle geçmiş yıllara ait modeller koleksiyoncuların dikkatini çekiyor. Evlerde yıllarca saklanan pek çok tepsi bugün beklenmedik bir değere ulaşmış durumda.

Koleksiyoncular eski modellerin peşinde

Antika piyasasında işlem yapan satıcılara göre özellikle 2000 yılı öncesinde üretilmiş gümüş tepsiler daha fazla ilgi görüyor. Bu ürünler uzun süre kilerlerde, dolaplarda veya çatı katlarında unutulmuş olsa da artık antika niteliğinde değerlendiriliyor.

Bir zamanlar modası geçtiği düşünülerek kenara bırakılan bu tepsiler, bazı kişiler için adeta yeni bir yatırım aracı haline geldi. Koleksiyoncular eski tasarımlara sahip ürünleri bulmak için bit pazarlarını ve antika dükkanlarını sık sık geziyor.

Değerini belirleyen birkaç önemli detay var

Uzmanlara göre gümüş tepsilerin fiyatını belirleyen bazı temel unsurlar bulunuyor. Ürünün üretildiği dönem, içeriğindeki gümüş oranı ve üzerindeki işlemeli tasarım detayları bunların başında geliyor.

Özellikle iyi korunmuş ve eski dönemlere ait özgün modeller diğerlerine göre daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor. Bazı parçaların üzerinde bulunan işlemeler ve tasarım detayları da koleksiyoncuların ilgisini artırıyor.

Unutulan tepsiler yüksek fiyatlara satılabiliyor

Antika piyasasında faaliyet gösteren isimler, geçmişte değeri bilinmediği için atılan veya evlerde unutulan çok sayıda gümüş tepsi bulunduğunu söylüyor. Bu ürünlere olan ilgi arttıkça fiyatlar da yükselmeye başladı.

Piyasada iyi durumdaki bazı gümüş tepsilerin fiyatının 10 bin TL’ye kadar çıktığı ifade ediliyor. Uzmanlar, evlerde saklanan eski eşyaların zaman zaman beklenmedik bir değere ulaşabildiğini hatırlatıyor.

Kısacası yıllarca dolapların en arkasında bekleyen o tepsiler bugün yeniden gündemde. Belki de pek çok kişi evinde duran eski bir eşyanın aslında düşündüğünden daha değerli oldugunu yeni yeni fark ediyor.