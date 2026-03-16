CNN Türk Ankara Temsilcisi olarak görev yapan Dicle Canova, Kürecik'e Patriot konuşlandırılması sürecini, Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı görüşmelerin arka planını ve Türkiye'nin bölgesel arabuluculuk girişimlerini kamuoyuyla paylaştı. Peki Dicle Canova kimdir, nereli ve nasıl bir kariyer geçmişi var?

Dicle Canova kimdir?

Dicle Canova, 1971 yılında Kıbrıs'ın Baf şehrinde dünyaya geldi. Lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra 1989'da Ankara'ya yerleşti. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu. Henüz üniversitede okurken TRT Radyo Haber'de çalışmaya başlayarak gazetecilik kariyerine ilk adımını attı.

Dicle Canova'nın kariyer yolculuğu

Canova, 1995'te TGRT televizyonuna geçerek Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. 1996'da Almanya'nın Hamburg kentindeki stüdyolarda televizyon yayıncılığı üzerine mesleki eğitim alarak sertifika kazandı. 1998'de BRT'ye, ardından 1999'da CNN Türk'e katıldı. Kanalın kuruluş döneminden bu yana görev alan Canova, ANAP ve Parlamento muhabirliği gibi kritik görevleri üstlendi. 2002 genel seçimlerinin ardından siyasi muhabirliğe ek olarak eğitim haberciliği alanında da çalışmalar yürüttü. "Haydi Kızlar Okula" kampanyasına gönüllü olarak destek verdi ve eğitim haberciliği dalında iki ayrı ödül aldı.

CNN Türk'teki görevleri

Canova, 2007'den itibaren CNN Türk Ankara Haber Editörü olarak görev yaptı. 2011'de Ankara Haber Müdürlüğü'ne, Mayıs 2018'de ise CNN Türk Ankara Temsilciliği'ne atandı. Meclis koridorlarında siyasilerin hem güvendiği hem de çekindiği bir isim olarak bilinen Canova, sert ve doğrudan soru sorma tarzıyla tanınıyor. Kadın ve çocuklara yönelik istismar ile hayvan hakları konularının da yakın takipçisi olan gazeteci, yakın siyasi tarih ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dönemiyle ilgili biyografik eserlere özel ilgi duyuyor.

Dicle Canova neden gündemde?

Canova, Şubat 2026'dan bu yana devam eden İran-İsrail-ABD gerilimi sürecinde Ankara'daki diplomatik trafiği yakından takip eden isim olarak öne çıkıyor. İran'dan fırlatılıp Türkiye hava sahasına giren füzelerin ardından yaşanan gelişmeleri, Kürecik'teki Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlandırılmasını ve Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerinin perde arkasını kamuoyuyla paylaşması, adının yoğun şekilde aranmasına yol açtı.