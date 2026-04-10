Son Mühür/ Beste Temel- Buca Toros'taki modern eğitim üssünde teknoloji ile toplumsal güvenlik tek bir potada eriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, yurttaşlar 7 büyüklüğündeki sarsıntıları sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle deneyimleyerek afet anında paniklemek yerine bilinçli refleksler geliştirmeyi öğreniyor.

İzmir’de afet farkındalığında teknoloji devrimi: Buca Toros’ta gerçekçi deneyim

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehri afetlere karşı dirençli kılma vizyonu doğrultusunda eğitim faaliyetlerine dijital bir boyut kazandırdı. Buca Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde kurulan yüksek teknolojili simülasyon sistemleri, vatandaşlara olası bir sarsıntı anını tüm gerçekliğiyle yaşatıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen ve yazılımıyla dikkat çeken Sanal Gerçeklik Tabanlı Deprem Simülasyonu, katılımcıların güvenli bir ortamda hayati hamleleri pekiştirmesine zemin hazırlıyor. VR gözlükler ve özel mekanik düzeneklerle desteklenen bu sistem sayesinde, sarsıntı anında doğru reflekslerin birer alışkanlığa dönüşmesi hedefleniyor.

Üç kademeli eğitim modeliyle eksiksiz hazırlık

Merkezde sunulan programlar, afet bilincini yalnızca uygulama ile değil, sağlam bir teorik zeminle de destekliyor. Eğitim süreci; afet öncesi hazırlık evresi, sarsıntı anındaki kritik saniyeler ve olay sonrası yapılması gerekenler olmak üzere üç ana başlıkta ele alınıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen çalışmalarda, teorik bilgiler sanal simülasyonlarla pratik tecrübeye dönüştürülüyor. Farklı yaş gruplarına göre özelleştirilen senaryolarda, 7-12 yaş arasındaki çocuklar 5 büyüklüğündeki sarsıntıları deneyimlerken, yetişkin kursiyerler için simülasyon şiddeti 7 büyüklüğüne kadar yükseltilerek gerçek senaryolara en yakın koşullar oluşturuluyor.

Anaokulu sınıflarından üniversite amfilerine uzanan bilinç koridoru

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü uzmanlarından Mehmet İyilikçi, bu merkezin Türkiye’nin en donanımlı afet eğitim üslerinden biri olduğunun altını çiziyor. Eğitimin kapılarının her yaştan bireye açık olduğunu belirten İyilikçi, yazılım mühendisleriyle iş birliği içinde geliştirilen cihazların, afetlerin dinamiklerini anlatmada devrim niteliğinde olduğunu ifade ediyor. İyilikçi’ye göre, afetlerle mücadelenin ilk adımı doğru bilgiyi teknolojiyle harmanlayarak korkuyu kontrol altına alabilmekten geçiyor.

Paniği yenmenin yolu pratik yapmaktan geçiyor

Eğitmen kadrosunun üzerinde durduğu en temel nokta, sarsıntı anında sergilenecek soğukkanlı tutumun hayat kurtarıcı gücü oluyor. Özellikle gece meydana gelebilecek depremlerde merdiven, asansör ve pencere gibi riskli alanlardan uzak durulması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, doğru hareketleri otomatiğe bağlamanın tek yolunun sürekli tatbikat olduğunu vurguluyor. Hazırlıklı olan bireyin afet anında şoka girme riskinin azaldığını belirten yetkililer, "çök-kapan-tutun" metodunun her evde alışkanlık haline gelmesini amaçlıyor.

Geleceğin bilinçli nesilleri sahada yetişiyor

Eğitimlere katılan küçük kursiyerler, edindikleri tecrübeleri ailelerine aktararak birer afet gönüllüsüne dönüşüyor. 9 yaşındaki Aras Akoğlu ve 3. sınıf öğrencisi Defne Pekgüzel gibi minik katılımcılar, merkezde aldıkları eğitimler sayesinde "cenin pozisyonu" ve deprem çantasının önemi gibi konularda uzmanlaştı. Çocuklar, öğrendikleri bilgileri evlerinde uygulayacaklarını, aileleriyle birlikte toplanma alanlarını belirleyip acil durum çantalarını hazırlayacaklarını ifade ederek farkındalık düzeylerinin arttığını gösterdi.

Kapsamlı modüllerle kayıpları en aza indirme stratejisi

Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'ndeki programlar sadece depremle sınırlı kalmıyor. Tesis bünyesinde yangın söndürme teknikleri, dumanlı alandan tahliye stratejileri ve farklı acil durum senaryolarına yönelik kapsamlı modüller de yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu geniş kapsamlı eğitim hamlesiyle olası afetlerde can ve mal kayıplarını minimum seviyeye indirmeyi, toplumun her kesimini "doğru hamle" konusunda yetkinleştirmeyi hedefliyor.