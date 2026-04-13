CENTCOM, İran’a yönelik deniz ablukasının 13 Nisan itibarıyla başlatılacağını duyurdu. Açıklamada, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilerin bu kapsamda değerlendirileceği belirtildi.

Abluka bugün devreye giriyor

CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre, uygulama 13 Nisan saat 17.00 (TSİ) itibarıyla yürürlüğe girecek. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda başlatılan abluka, İran’a yönelik deniz trafiğini kapsayacak.

Tüm gemilere “tarafsız” uygulama

Açıklamada, ablukadan yalnızca belirli ülkelere ait gemilerin değil, İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilerin etkileneceği vurgulandı. Uygulamanın “tarafsız” bir şekilde yürütüleceği ifade edildi.

Basra ve Umman Körfezi de kapsama dahil

Deniz ablukasının kapsamının geniş tutulduğu belirtilirken, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndeki İran limanlarının da uygulamaya dahil olduğu açıklandı.

Hürmüz Boğazı için ayrı düzenleme

CENTCOM, Hürmüz Boğazı üzerinden İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin ise ablukadan etkilenmeyeceğini duyurdu. Bu durum, uluslararası deniz ticaretinin tamamen kesintiye uğramaması adına alınmış bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Bölgesel gerilim tırmanabilir

Uzmanlar, İran limanlarına yönelik bu tür bir deniz ablukasının Orta Doğu’daki tansiyonu daha da artırabileceğine dikkat çekiyor. Kararın, enerji ticareti ve küresel deniz taşımacılığı üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.