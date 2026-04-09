Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bölgesel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomasi yürüttüğünü belirterek, savaşın sona erdirilmesine yönelik temasların sürdüğünü ifade etti.

“Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz”

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese değinen Fidan, bu gelişmenin olumlu bir adım olduğunu ancak sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Tarafların yapıcı bir yaklaşım sergilemesinin önemine dikkat çeken Fidan, kalıcı çözüm için diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı.

İsrail’e sert mesaj: “Yayılmacılık sona ermeli”

Fidan, Orta Doğu’daki istikrarsızlığın temel nedenlerinden birinin İsrail’in politikaları olduğunu belirtti.

İsrail’in bölgedeki yayılmacı yaklaşımının sona ermemesi halinde kalıcı barışın mümkün olmayacağını ifade eden Fidan, dış müdahalelerle yürütülen jeopolitik hamlelere karşı uluslararası toplumun daha net bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

“Uluslararası toplum sorumluluk almalı”

İsrail’in özellikle Batı Şeria’daki faaliyetlerinin yakından takip edildiğini belirten Fidan, bu gelişmelerin endişe verici olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumun daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

“Sabotaj ihtimaline karşı hazırlıklı olun”

Fidan’ın açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise İsrail’in olası sabotaj girişimleri oldu.

“Dünya kamuoyu, İsrail’in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı gerekli tepkiyi koyabilecek durumda olmalı” diyen Fidan, krizlerden ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Müzakere süreçlerinin sabote edilmemesi için tüm tarafların aklıselimle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, bölgede kalıcı barış için uluslararası iş birliğinin şart olduğunu sözlerine ekledi.

