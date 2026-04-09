Ömer Çelik, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısı sürerken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantı kapsamında parti içi görev değişimlerine de değinen Çelik, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevine Nilhan Ayan’ın getirildiğini, Sevilay Tuncer’in ise MKYK üyesi olarak görevine devam edeceğini duyurdu.

“Terörle mücadelemiz tavizsiz sürecek”

İstanbul’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, güvenlik güçlerinin çalışmalarını takdir ederek terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Çelik, terör eylemlerinin yalnızca görünen yüzüyle değil, arkasındaki siyasi hedef ve provokasyonlarla birlikte ele alındığını ifade ederek, bu odaklarla mücadelenin de kesintisiz devam edeceğini söyledi.

Orta Doğu mesajı: “Geçici ateşkes yeterli değil”

Bölgesel gelişmelere de değinen Çelik, özellikle İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan gerilimlerin küresel etkilerine dikkat çekti.

Geçici ateşkeslerin kalıcı çözüm üretmediğini vurgulayan Çelik, gerçek barışın ancak kapsamlı ve sürdürülebilir bir anlaşmayla mümkün olacağını ifade etti.

Masum sivillerin hayatını kaybettiği çatışmaların son bulması gerektiğini belirten Çelik, uluslararası toplumun bu konuda daha aktif rol alması gerektiğini dile getirdi.

“Kırılgan bir barış ortamı var”

İsrail’in bölgedeki politikalarını eleştiren Çelik, barış girişimlerinin sabote edildiğini ve gerilimin tırmandığını söyledi.

Gazze, Batı Şeria ve Suriye’de yaşanan gelişmelere işaret eden Çelik, bölgede oldukça hassas ve kırılgan bir süreçten geçildiğini belirtti.

Pakistan’da yapılacak görüşmelerin bu açıdan kritik olduğuna dikkat çekildi.

NATO Zirvesi vurgusu

Çelik, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Atlantik ittifakının mevcut güvenlik mimarisini yeniden değerlendirmek zorunda kalacağını belirten Çelik, yaşanan krizlerin yeni bir yaklaşımı zorunlu kıldığını söyledi.

“25 yılda 250 yıllık değişim yaşandı”

AK Parti’nin kuruluşunun 25’inci yılına yaklaştığını hatırlatan Çelik, bu sürecin Türkiye siyasi tarihinde önemli bir dönüşüme işaret ettiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı’nın hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Çelik, Türkiye Yüzyılı vizyonuna bağlılık mesajı verdi.

Yunanistan’a Batı Trakya çağrısı

Çelik, Batı Trakya’daki Türk azınlığın haklarına ilişkin Yunanistan’a da çağrıda bulundu.

Azınlığın müftülerini seçme hakkına yapılan müdahalelerin kabul edilemez olduğunu belirten Çelik, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

“Meclis yol haritasını belirledi”

Terörle mücadele sürecine ilişkin soruları da yanıtlayan Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konuda yol haritasını netleştirdiğini ifade etti.

Silah bırakma ve örgütsel yapının tamamen sona erdirilmesinin temel hedef olduğunu vurguladı.

CHP’ye eleştiri: “Kaos dönemi”

CHP lideri Özgür Özel’in ara seçim çağrısını da değerlendiren Çelik, muhalefeti eleştirdi.

Seçim tartışmalarına ilişkin net konuşan Çelik, “Türkiye’nin istikrarı ve hedefleri doğrultusunda seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz” diyerek erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı.