Gece saatleri çıkan yangın adeta yürekleri ağza getirdi. İzmir-Ankara D-300 Karayolu'nda Manisa'nın Kula ilçesi Kovukdere Soğanlı mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle bir yangın meydana geldi. Çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler adeta geceyi aydınlattı.

Çok sayıda ekip yangın için seferber oldu

Vatandaşın durumu fark edip ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale için Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 10 arazöz, 1 paletli dozer ve 3 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle ormanlık alanlara sıçraması önlendi

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangının çevredeki ormanlık alanlara sıçraması önlendi. Alevler saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Zarar tespiti ve soğutma çalışmaları devam ediyor

Feci yangında yaklaşık 400 dönüm makilik alan ve tarım arazisi zarar gördü. Ayrıca çok sayıda zeytin ağacının da yandığı öğrenildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.