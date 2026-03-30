Beğen'in yakınları durumdan şüphelenerek kendisine ulaştı ve genç ismin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ayça Ekin Beğen'in uzman doktorların gözetiminde tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtildi. Sürecin olumlu ilerlediği vurgulanan açıklamada, kamuoyundaki asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Ayça Beğen'e ne oldu?

Ayça Beğen, Instagram hesabından paylaştığı mesajla takipçilerine veda etti. Paylaşımında helallik isteyen Beğen, ardından tüm iletişim kanallarını kapattı. Bu durum yakın çevresinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Kendisine ulaşan yakınları sayesinde hastaneye götürülen Beğen, tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından durumunun stabil hale geldiği açıklandı.

Ayça Beğen öldü mü?

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların aksine Ayça Beğen hayatta ve tedavisi devam ediyor. Kendi hesabından yapılan resmi açıklamada, gerekli tüm tıbbi işlemlerin uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca sürecin olumlu yönde ilerlediği belirtilerek asılsız haberlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Beğen'in sevenlerinin gösterdiği ilgi ve hassasiyete de teşekkür edilen açıklamada, doğru bilgi için yalnızca resmi hesapların takip edilmesi önerildi.

Ayça Beğen kimdir?

Ayça Ekin Beğen, Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur adlı evlilik programıyla tanınan bir televizyon yüzü. Yarışmadaki performansı ve karizmatik kişiliğiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beğen, program sonrasında da sosyal medya üzerinden aktif bir şekilde takipçileriyle iletişimini sürdürüyordu. Özellikle Instagram'da paylaştığı içeriklerle gündemde kalmayı başaran Beğen, sosyal medya fenomeni kimliğiyle de tanınıyor. Yaşanan olay sonrasında yeniden kamuoyunun gündemine oturan Beğen'in sağlık durumundaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ruh sağlığı konusunda desteğe ihtiyaç duyan herkes, ALO 182 Psikolojik Destek Hattı'nı arayarak profesyonel yardım alabilir.