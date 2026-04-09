Batuhan Karadeniz hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir süredir yurt dışında olduğu bilinen Karadeniz’in, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alındığı iddia edildi. Özellikle Dubai’de yakalandığı yönündeki bilgiler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Resmi açıklama bekleniyor

Gözaltı iddialarıyla ilgili henüz resmi makamlardan doğrulama gelmezken, süreçle ilgili belirsizlik sürüyor. Gazeteci Muhammed Vefa’nın iddiasına göre Karadeniz’in Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

Soruşturma sosyal medyadan başlamıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahse teşvik iddialarını kapsıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda kişi hakkında inceleme başlatılmış, toplam 23 şüphelinin kimliği belirlenmişti.

Ünlü isimler de listede yer aldı

Soruşturma kapsamında dikkat çeken isimler de dosyada yer aldı. Şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve çeşitli sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yasa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edildi.

Mal varlıklarına el konulmuştu

Soruşturma sürecinde Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ve mal varlıklarına el konulduğu açıklanmıştı. Karadeniz’in, hakkında yürütülen adli süreç sonrası yurt dışına çıktığı ve bir süredir firari olduğu biliniyordu.