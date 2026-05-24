Türk futbolunun asırlık çınarı İzmirspor için kabus dolu bir pazar geride kaldı. Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden mavi-beyazlılar, ligi 15 takım arasında 9. sırada bitirmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Puan tablosundaki yerinden ziyade ligin karmaşık baraj statüsü, İzmir ekibinin sonunu hazırladı. Mavi-beyazlı camia şimdi derin bir yas içinde. Köklü kulüp, tarihinde üçüncü kez İzmir Süper Amatör Lig'e demir attı.

Torbalı kaybetti, İzmirspor yıkıldı

İzmirspor’un kaderi sadece kendi maçlarına değil, hemşehrisi Torbalıspor’un performansına bağlıydı. Play-off finalinde Bigaspor ile karşılaşan Torbalıspor, sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılınca İzmir ekiplerinin tamamı için profesyonel lig kapısı kapandı.

Bu sonuç, statü gereği gruptaki İzmir takımları arasında alt sıralarda kalan ekiplerin doğrudan düşmesi anlamına geliyordu. Gruptaki 5 İzmir temsilcisi arasında 4. sırayı alan İzmirspor, bu dramatik tablo sonucunda baraj maçı bile oynayamadan bir alt lige geriledi. Tek bir maç, koca bir sezonu bitirdi.

Amatör liglerde geçen 14 yıllık hasret

Geçmişinde Süper Lig’de 10 sezon fırtına gibi esen, 1. Lig’de 22 yıl boyunca İzmir’i temsil eden köklü kulüp, profesyonel liglere hasret kalmaya devam ediyor. 2010 yılından bu yana amatör bataklığından bir türlü çıkamayan İzmirspor, daha önce de 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında benzer şekilde havlu atmıştı. 103 yıllık tarihi boyunca 3. Lig’de 16, 2. Lig’de ise 4 sezon geçiren camia, statü engeline takılarak yeniden yerel liglerin yolunu tuttu.

Taraftar tepkili

Ligi rakiplerinden daha üst sırada bitirmesine rağmen küme düşen takımı gören taraftarlar, sosyal medyada hem yönetime hem de BAL statüsüne ateş püskürüyor.