Son Mühür / İzmir’in kuzey aksında enerji altyapısını güçlendirecek dev yatırım için nihai karar çıktı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’nce Dikili ve Bergama ilçeleri sınırlarında hayata geçirilmesi planlanan "154 kV Dikili TM - İzmir Havza Elektrik Enerjisi İletim Hattı" projesinde sona yaklaşıldı. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu, bölge halkının görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin ilgili maddesi kapsamında Bakanlıkta ve İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde askıya çıkarıldı. Toplam bedeli 153 milyon 128 bin 586 TL olarak belirlenen proje, bölgedeki sanayi, tarım ve turizm tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamayı ve uzun vadede yaşanabilecek enerji sıkıntılarını engellemeyi hedefliyor.

Sadece enerji nakili hattı kurulacak

Mevcut Dikili Trafo Merkezi’nden başlayarak İzmir Havza Trafo Merkezi’ne bağlanması planlanan elektrik iletim hattının enterkonnekte sisteme entegre edilecek. Yaklaşık 30 yıllık işletme ömrü öngörülen proje kapsamında yeni bir trafo merkezi veya şalt sahası inşa edilmeyeceği sadece enerji nakil hattı kurulacağı açıklandı. Hat, 154 kV geriliminde, 1272 MCM karakteristiğinde Çelik Özlü Alüminyum İletkenler kullanılarak tesis edilecek ve toplam uzunluğu 25,974 kilometre olacak. Güzergah boyunca 2 nihai direk, 25 adet köşe durdurucu, 8 adet durdurucu ve 34 adet taşıyıcı direk olmak üzere toplam 69 adet direk inşa edilecek.

5 kilometrelik afet koridoru

Projenin ÇED çalışmaları sırasında olası heyelan riskleri ve teknik sorunlara karşı güzergahın sağından ve solundan 2,5 kilometre olmak üzere toplam 5 kilometrelik devasa bir inceleme koridoru esas alındı. İlk planlama aşamasından sonra hat üzerinde bulunan bir maden sahası ve "Havasal Lidar Yöntemi" ile yapılan detaylı projelendirme sonuçları dikkate alınarak, 25 kilometre olarak öngörülen hat uzunluğu teknik gerekçelerle mevcut uzunluğuna dahil edildi. Yer tetkiki çalışmalarında hattın ormanlık ve tarım arazilerinden geçtiği belirlenirken, çevreye olan etkileri minimumda tutmak adına inşaat çalışmaları hattın sağından ve solundan 25 metre olmak üzere toplam 50 metrelik dar bir koridorda yoğunlaştırılacak.

Kamulaştırma yapılması planlanıyor

Proje kapsamında kurulacak 69 adet direğin isabet ettiği toplam 17 bin 300 metrekarelik alan için mülkiyet kamulaştırması, kiralama veya tahsis değişikliği yoluna gidilecek. İletken tellerin altında kalan yaklaşık 1 milyon 281 bin 400 metrekarelik dev sahada ise kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesis edilecek. TEİAŞ bünyesinde kurulacak Kıymet Takdir Komisyonu, metrekare birim fiyatları üzerinden hak sahiplerine arazi ve irtifak bedellerini nakden ödeyecek. Kamulaştırılacak alanlar içerisinde yer alan orman arazileri için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden işletme izinleri alınacak ve bu alanlarda mülkiyet kamulaştırması yapılmayacak. Mera alanlarında ise sadece direk yerlerinin tahsis amacı değiştirilecek.